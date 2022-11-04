УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

В РФ знайшли заміну генералу Лапіну, який втратив Лиман - ЗМІ

4 листопада 2022, 05:45

Виконувати обов'язки Лапіна тимчасово буде генерал-майор Олександр Ліньков.

Российский генерал-лейтенант Александр Лапин
Кремль знайшов заміну російському генералу Лапіну / Вікіпедія

У Росії знайшли заміну генералу Олександру Лапіну, за командування якого окупанти втратили Лиман. Його обов'язки тимчасово буде виконувати генерал-майор Олександр Ліньков. Про це повідомляє пропагандистський ресурс Ъ-Урал з посиланням на пресслужбу ЦВО.

29 жовтня Лапін нібито подав у відставку з посади командувача російським угрупування окупантів "Центр". У російському Міноборони стверджували, що він взяв відпустку.

Нещодавно російські пропагандисти розповсюдили інформацію про те, що тіло Лапіна нібито дістали з Москва-ріки. Згодом цей фейк спростували.

Розборки Лапіна з Кадировим

Як відомо, раніше Рамзан Кадиров "накинувся" на Лапіна через втрату міста Лиман на Донеччині, який змогли відбити в окупантів українські військові.

Потім "неприязнь" глави Чечні тільки загострювалася. 28 жовтня у своєму Telelgram-каналі він звинувачував Лапіна у тому, що той допустив прорив українських військових біля Кремінної на Луганщині. При цьому Кадиров написав, що нібито вже кілька днів ніяк не може зв'язатися з російським генералом.

Інші новини:

новини Росії війна в Україні Лапін вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

05:45

В РФ знайшли заміну генералу Лапіну, який втратив Лиман - ЗМІ

05:38

ЗСУ звільнять Херсон і підійдуть впритул до Криму – астролог передбачив події на фронті в листопадіВідео

05:17

Казанська осіння 2022: душевні вітання і картинки до свята

04:26

"Іспанський сором": Волчокова в трусах виперлася на подіум

04:00

В будинку дуже багато мух: кращі засоби позбавлення від комах, які дзижчать

Реклама
03:20

Військовий експерт розповів, чи змінить зима хід боїв ЗСУ з ворогами

02:57

Гнучка, як тростинка: Світлана Лобода в міні-шортиках похвалилася розтяжкою

02:10

Не зізнаються, що програють Україні: генерал сказав, чому РФ звинуватила Британію у нападі на їхній флотВідео

01:03

Гороскоп на тиждень 7-13 листопада: Левам - випробування, Стрільцям - інтриги, Водоліям - сваркиВідео

00:51

Швидкий і простий сніданок з яєць за 15 хвилин: рецепт, від якого неможливо відірватисяВідео

00:51

Прикмети на 4 листопада: які 3 речі заборонено робити, щоб всіх грошей не втратитиВідео

00:01

Графік відключення світла 4 листопада: де в Україні відключатимуть електроенергіюВідео

03 листопада, четвер
23:57

Кулеба розповів про те, як закінчення війни буде прийнятним для УкраїниВідео

23:28

"Бачились, коли гуляв з дитячим візочком": глава Сумської ОВА втратив друга-військового на фронті

23:26

Вибили окупантів: ЗСУ підняли прапор України ще в одному селі на ХерсонщиніВідео

23:00

"У Крим до моря не хочеш-забула, де будинок?": у Мережі жорстко посварили Лорак за фото в ІспаніїВідео

22:58

"Жива мрія": розпалена Наомі Кемпбелл в крихітному білому бікіні показала дикі стрибки

22:56

"Загинуло більше, ніж на війні в Чечні": пропагандисти в РФ визнали величезні втрати окупантів - BildВідео

22:55

Які брови омолоджують після 40 років: прості трюки для результату, який надихне

22:41

"80 атак щодня": Залужний розповів про потужну активність Росії на фронтіВідео

Реклама
22:39

"Путін прагне переговорів": експерт пояснив, як РФ намагається врятувати ситуацію з війною в УкраїніВідео

22:28

Росія вже готова вивести війська з Херсона - PoliticoВідео

22:22

Яка країна, такі експерти: чоловік Тодоренко став знавцем криптовалюти

22:14

Сталлоне розповів, чому вирішив не розлучатися з дружиноюВідео

22:00

Син Сінді Кроуфорд показав свою гарячу наречену

21:58

Вибили зуби і змусили роздягнутися: окупанти жорсткого зґвалтували вагітну українкуВідео

21:45

Святослав Вакарчук вперше відверто розповів про своїх дітей, які допомагають йому пережити війнуВідео

21:42

Неймовірна користь буряка: 5 причин включити коренеплід в свій раціон

21:16

ЗСУ звільнять Херсон методично та ефективно - міністр оборони СШАВідео

21:11

Полюбляв валятись у багнюці: ЗСУ ліквідували єфрейтора РосгвардіїВідео

21:08

"Тобі скоро прилетить, тварюко!": Кіркоров злетів з котушок через критику в його бік

20:55

"Росія в мить припинить своє існування": Зеленський відповів на "ядерні" погрозиВідео

20:53

Два проєкти 1+1 media потрапили у фінал премії European Excellence Awards 2022 новости компании

20:40

"Не два-три тижні": Арестович озвучив новий прогноз по війні в УкраїніВідео

20:29

169 гривень за десяток: ціни на яйця в Україні б'ють рекордиВідео

20:26

На початку зими: коли Україну чекає потужний прорив у війні - прогноз таролога

20:10

Прикмети на 5 листопада: які 2 речі потрібно зробити, щоб удача потекла рікоюВідео

19:40

Експерт спрогнозував, чи здатний Іран розв'язати війну на Середньому СходіВідео

19:38

Чи можна додавати цукор в каву: ви здивуєтеся, коли дізнаєтеся відповідьВідео

19:32

У ліжку з королем: королівський біограф розповів про інтимні проблеми Чарльза і Діани

Реклама
19:20

Росіянам на лівому березі Херсонщини залишається тільки терпітиПогляд

19:18

"Більше 1000 одиниць": Росія уклала контракт з Іраном на поставку балістичних ракет - ГУРВідео

19:14

Найщасливіший день місяця: 2 знакам зодіаку потужно пощастить в повню 8 листопадаВідео

19:00

Гороскоп на завтра, 4 листопада 2022: Дівам - обман, Терезам - неприємна розмова, Водоліям - витратиВідео

18:52

Україну накриє снігопад і вдарить мороз: синоптики розповіли про прихід холодригиВідео

18:50

День залізничника 2022: привітання та картинки до свята

18:35

Як готувати голубці, які не розвалюються: рецепт і порадиВідео

18:16

Зеленський поставив умову для участі в саміті G20: справа в ПутініВідео

18:07

Хотіли вирішити "проблему України": Патрушев та Бортніков вмовили Путіна розпочати війну - The TimesВідео

17:44

"Уламки розлетілися на два квартали": ЗСУ знищили базу ФСБ у МелітополіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти