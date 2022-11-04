В РФ знайшли заміну генералу Лапіну, який втратив Лиман - ЗМІ

Виконувати обов'язки Лапіна тимчасово буде генерал-майор Олександр Ліньков.
У Росії знайшли заміну генералу Олександру Лапіну, за командування якого окупанти втратили Лиман. Його обов'язки тимчасово буде виконувати генерал-майор Олександр Ліньков. Про це повідомляє пропагандистський ресурс Ъ-Урал з посиланням на пресслужбу ЦВО.
29 жовтня Лапін нібито подав у відставку з посади командувача російським угрупування окупантів "Центр". У російському Міноборони стверджували, що він взяв відпустку.
Нещодавно російські пропагандисти розповсюдили інформацію про те, що тіло Лапіна нібито дістали з Москва-ріки. Згодом цей фейк спростували.
Розборки Лапіна з Кадировим
Як відомо, раніше Рамзан Кадиров "накинувся" на Лапіна через втрату міста Лиман на Донеччині, який змогли відбити в окупантів українські військові.
Потім "неприязнь" глави Чечні тільки загострювалася. 28 жовтня у своєму Telelgram-каналі він звинувачував Лапіна у тому, що той допустив прорив українських військових біля Кремінної на Луганщині. При цьому Кадиров написав, що нібито вже кілька днів ніяк не може зв'язатися з російським генералом.
Інші новини:
- Хотіли вирішити "проблему України": Патрушев та Бортніков вмовили Путіна розпочати війну - The Times
- "Більше 1000 одиниць": Росія уклала контракт з Іраном на поставку балістичних ракет - ГУР
- Полюбляв валятись у багнюці: ЗСУ ліквідували єфрейтора Росгвардії