В РФ знайшли заміну генералу Лапіну, який втратив Лиман - ЗМІ

Кремль знайшов заміну російському генералу Лапіну / Вікіпедія

У Росії знайшли заміну генералу Олександру Лапіну, за командування якого окупанти втратили Лиман. Його обов'язки тимчасово буде виконувати генерал-майор Олександр Ліньков. Про це повідомляє пропагандистський ресурс Ъ-Урал з посиланням на пресслужбу ЦВО.

29 жовтня Лапін нібито подав у відставку з посади командувача російським угрупування окупантів "Центр". У російському Міноборони стверджували, що він взяв відпустку.

Нещодавно російські пропагандисти розповсюдили інформацію про те, що тіло Лапіна нібито дістали з Москва-ріки. Згодом цей фейк спростували.

Розборки Лапіна з Кадировим

Як відомо, раніше Рамзан Кадиров "накинувся" на Лапіна через втрату міста Лиман на Донеччині, який змогли відбити в окупантів українські військові.

Потім "неприязнь" глави Чечні тільки загострювалася. 28 жовтня у своєму Telelgram-каналі він звинувачував Лапіна у тому, що той допустив прорив українських військових біля Кремінної на Луганщині. При цьому Кадиров написав, що нібито вже кілька днів ніяк не може зв'язатися з російським генералом.

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