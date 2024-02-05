Поранений проповз 700 метрів: нові деталі порятунку воїна за допомогою дрона

За словами врятованого військовослужбовця ДПСУ, він був дуже наляканий та через низьку температуру дуже сильно змерз.

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В ДПСУ повідомили нові деталі порятунку пораненого військового за допомогою дрона / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Військовослужбовці 68-ї окремої єгерської бригати за допомогою дрона змогли врятувати прикордонника Сергія Купіна, який був поранених в ході боїв на Сватівському напрямку. Про це в Телеграмі повідомила Держприкордонслужба України та опублікувала відео порятунку

"Друже, пий і повзи за дроном" – саме таке послання аеророзвідники 68-ї окремої єгерської бригади відправили з дрона пораненому прикордоннику Сергієві Купіну разом із гарячим чаєм.

В Державній прикордонній службі України повідомили, що Купін отримав поранення в ході бойових дій на Сватіському напрямку. Однак, через близькість до ворожих позицій, українські військові не могли його евакуювати з поля бою. Прикордоннику було дуже важко пересуватися самостійно, але він зумів проповзти 700 метрів до українських позицій.

відео дня

Оператор дрона з 68-ї окремої єгерської бригади за допомогою дрона надавав пораненому військовослужбовцю вказівки щодо напрямку його руху, допомагаючи йому потрапити в потрібне місце.

Незвичайну історію порятунку життя з щасливим кінцем дивіться у відео:

Фото: скріншот

"Занадто близька дистанція до ворога: з однієї сторони – біля 100 метрів, з іншої – 200, можливо, 300. І підійти туди безпечно не було можливим. Ми бачили, що якусь ділянку він вже проповз, і пропонували йому повзти за дроном, щоб витягнути його на ту дистанцію, де піхота зможе вийти і зустріти його", – розповів аеророзвідник "Луг".

Спогадами про пережите поділився і сам Купін. За словами військовослужбовця, він думав, що може залишитись "200-м".

"Цей дрон опустився, "подивився" і полетів. Ну полетів, той полетів. Коли почав летіти, я вже бачу, що він щось несе. Я думав, все вже… Думаю, що теж вже зараз "200-й". Скинув водичку, записку. Отак воно все й відбулося. У мене було тільки бажання, щоб мене швидко евакуювали, тому що наляканий був, голодний, холодний був, перемерз весь", – розповів прикордонник.

Як зазначили в ДПСУ, після того, як прикордонник Сергій Купін самотужки проповз 700 метрів до позицій підрозділів Сил оборони, українські військові винесли його з поля бою.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові дивом врятували пораненого побратима, який опинився неподалік від позицій російських окупантів. За допомогою дрона вдалося успішно евакуювати його. Пілоти роти ударних безпілотників 68-ї ОЕБр "Шершні Довбуша" помітили пораненого військового, який лежав на полі в снігу сам і навіть не рухався.

Нагадаємо, раніше життя українського військового на Бахмутському напрямку зміг дивом врятувати хліб. Російська куля прошила автомобіль, рюкзак військовослужбовця, однак згодом застрягла в буханці хліба.

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