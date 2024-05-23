У РФ затримали заступника Герасимова: його підозрюють в отриманні великого хабара

Вадима Шамаріна заарештували на два місяці. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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У Росії затримали заступника Герасимова / Колаж: Главред, фото: МО РФ

У країні-агресорі Росії затримали начальника головного управління зв'язку генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна, який також є заступником начальника генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Його підозрюють в отриманні хабара в особливо великому розмірі. Перед цим у військового чиновника провели обшуки.

Про це вранці 23 травня повідомила низка російських ЗМІ з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Повідомляють, що слідчі обшукували квартиру і робоче місце генерала в рамках кримінального провадження про можливі махінації. Його повезли на допит у головне військове слідче управління Слідкому РФ.

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Шамаріна заарештували на два місяці. Його обвинувачують в отриманні хабара в особливо великому розмірі. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Справу розглядає 235-й гарнізонний військовий суд.

Що відомо про Вадима Шамаріна

Як пише російський пропагандистський Telegram-канал Mash, генерал-лейтенант обіймає свою посаду з 2021 року. У структурах зв'язку він із 1992 року. Є медаль ордена "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня.

Заарештований генерал-лейтенант Вадим Шамарін володіє квартирою в підмосковному Подольську.

Нерухомість площею 82 квадрати розташована в 15-поверховому будинку. Там Шамарін живе разом із дружиною та сином. У Єлизавети - Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 53 AMG II (C167) 2021 року.

"Автомобілі дружина Шамаріна міняла кожні три роки - купувала все престижніші й престижніші. Спочатку була Toyota FunCargo 2000 року, потім - Toyota RAV4 2013 року, а в грудні 2022-го жінка купила Mercedes", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2020 року було заарештовано попереднього заступника Герасимова - Халіла Арсланова, якого теж звинуватили в махінаціях та отриманні хабара під час постачання обладнання армії.

Арешт заступника Шойгу і відставка глави Міноборони РФ

23 квітня заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, який займався питаннями закупівель військової продукції, будівництва та реконструкції об'єктів Міноборони РФ, затримали за підозрою в одержанні хабара. Про це повідомив Слідчий комітет Росії, однак, справжня причина арешту заступника міністра оборони Тимура Іванова - держзрада, пишуть ЗМІ.

Іванова заарештували до 23 червня 2024 року. За висновками слідства, він займався питаннями будівництва та капітального ремонту об'єктів Міноборони РФ. Слідство вважає, що Іванов отримав хабар під час проведення підрядних і субпідрядних робіт для потреб міністерства, вступивши у злочинну змову з третіми особами.

12 травня російський диктатор Володимир Путін звільнив Сергія Шойгу, який з 2012 року обіймав посаду міністра оборони окупантів РФ, і призначив його секретарем Ради безпеки. Місце Шойгу зайняв Андрій Білоусов, який раніше був заступником голови уряду.

Хто такий Андрій Бєлоусов Народився 1959 року. Обіймав посаду першого заступника голови уряду РФ у 2020-2024 рр. Був міністром економічного розвитку країни-агресора у 2012-2013 рр. Був помічником президента РФ з економічних питань у 2013-2020 рр. Із 2022 року, через вторгнення Росії в Україну, перебуває під міжнародними санкціями всіх країн Євросоюзу, США та низки інших держав, пише Вікіпедія.

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