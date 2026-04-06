У РФ помер розробник 'Циркону': росіяни б'ють цією ракетою по Україні з 2024 року

У Росії помер творець ракети "Циркон"

У Росії помер генеральний конструктор і директор військово-промислової корпорації "НВО машинобудування" Олександр Леонов, відповідальний за створення ракети "Циркон" та інших озброєнь агресора. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу підприємства.

Причина смерті не уточнюється. Леонову було 74 роки.

Як пише The Moscow Times, "НВО машинобудування" розташоване в місті Реутов (де-факто — околиця Москви) і входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння". Підприємство є одним із ключових у ракетно-космічній галузі Росії.

Зазначається, що під керівництвом Леонова та за його безпосередньої участі було розроблено гіперзвукову ракету "Циркон", якою армія РФ неодноразово завдавала ударів по Україні.

Вперше росіяни цією ракетою завдали удару по Україні у 2024 році, а особливо активно почали застосовувати їх для обстрілу України з 2026 року.

Леонов народився 26 лютого 1952 року в місті Моршанськ Тамбовської області. У 1975 році закінчив Московський авіаційний інститут.

"Він керував розробкою не тільки "Циркону", а й бойового обладнання для міжконтинентальних балістичних ракет "Авангард". "НВО машинобудування" під його керівництвом також займалося створенням радіолокаційних супутників дистанційного зондування Землі серії "Кондор", – зазначило DW.

Крім того, Леонов брав участь у розробці ракетних комплексів "Граніт", "Вулкан" і "Бастіон", які запускають надзвукові ракети "Онікс".

"Наприкінці січня Леонов відзвітував про різке збільшення виробництва "Цирконів" за підсумками 2025 року", – йдеться в повідомленні.

Ракета "Циркон" – головне

Наприкінці березня Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України повідомило про знищення пускової установки гіперзвукових ракет "Циркон" у тимчасово окупованому Криму.

Росія використовує свої новітні ракети типу "Циркон" і "Орешник" поодинці. Удари ними завдаються не для досягнення переваги на полі бою, а як інструмент політичного впливу та залякування. Про це сказав начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

Під час масованої атаки на Україну у вівторок, 20 січня, російські війська застосували протикорабельну ракету "Циркон". Водночас у фахівців виникають сумніви щодо ефективності її використання по наземних цілях, зокрема з надводних носіїв.

Що таке ракета "Циркон"? Гіперзвукова крилата ракета "Циркон" – як заявляють у країні-агресорі РФ, це маневрена протикорабельна ракета з повітряно-ракетним двигуном. Призначена для ураження кораблів (фрегатів, авіаносців), а також наземних об’єктів. За даними російських ЗМІ, цій ракеті "немає аналогів", оскільки ні швидкість, ні висоту, ні дальність "Циркону" не може зафіксувати жодна система ПРО. Ракета "Циркон" — це нібито гіперзвукова ракета, яка, згідно із заявою кремлівського диктатора Володимира Путіна, має дальність польоту понад 1 тис. км і розвиває швидкість до 9 Махів (3 км/с).

Висота польоту: 30-40 км. Дальність: від 450 км до 1 тис. км. Європейські відкриті джерела наводять цифри 450-650, російські – 1 тис. Довжина ракети: 8-9,5 м. Вага боєголовки: 300-400 кг.

