У РФ трьох генералів підозрюють у сприянні бунту Пригожина: у Мережі дізналися деталі

Путін нібито вирішив не демонструвати російським елітам і народу "розкол і відступництво в армії". При цьому вирішення питання із Суровікіним він відклав.

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Путін поки ще не вирішив, що робити далі з Суровікіним / Колаж: Главред, фото: скріншот, Міноборони РФ

У країні-агресорі РФ трьох генералів підозрюють у тому, що вони допомагали бунтівному ватажкові ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Серед них і генерал армії РФ Сергій Суровікін, відомий як "сирійський м'ясник".

Як пише Telegram-канал Генерал СВР, Суровікін нібито зізнався в тому, що допомагав Пригожину на етапі підготовки заколоту, але тепер кається.

За даними каналу, 28 червня російський диктатор Володимир Путін, перебуваючи на Валдаї, приймав доповіді та провів у режимі відеозв'язку кілька нарад.

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"Президенту доповіли про роботу, проведену з кількома військовими генералами-зрадниками, які, на думку представників керівництва силового блоку, допомагали Пригожину організувати й здійснити спробу заколоту. Всі три генерали-зрадники взяті під особливий контроль і обмежені в діях", - йдеться в повідомленні.

Президенту показали відеоматеріали допиту генерала армії Сергія Суровікіна, "який після застосування до нього заходів фізичного та морального впливу, зізнався, що надавав підтримку Пригожину на етапі підготовки заколоту, але після перших закликів глави ПВК до військового заколоту, усвідомив свої помилки, провину і відповідальність, і виступав із заявою, що різко засуджує дії проти центральної влади в Росії".

Генерал СВР пише, що Путін вирішив не демонструвати російським елітам і народу "розкол та відступництво в армії". При цьому вирішення питання з Суровікіним він відклав.

"Якщо найближчим часом буде оголошена відставка міністра оборони Сергія Шойгу та висунення на його місце Олексія Дюміна (губернатор Тульської області, - ред.), це означатиме, що президент відсторонений від ухвалення рішень і відбувається спроба державного перевороту", - додали на каналі, пообіцявши розкрити подробиці пізніше.

Хто допомагав Пригожину влаштувати спробу бунту в РФ

Telegram-канал СВР писав, що Пригожину допомагали друзі з Генштабу РФ. Ватажок ПВК "Вагнера" розраховував на народну підтримку, а в ГУ Генштабу йому обіцяли перехід на його бік великої кількості військових ЗС РФ.

За даними The New York Time, колишній командувач військами РФ в Україні генерал Сергій Суровікін, ймовірно, заздалегідь знав про плани ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина влаштувати військовий заколот проти російського військового керівництва. В даний час США намагаються з'ясувати, чи допомагав Суровікін Пригожину розробляти плани бунту.

Російський воєнкор Володимир Романов заявив, що генерал Сергій Суровікін перебуває в СІЗО "Лефортово" з 25 червня.

Крім того, джерела, близькі до Міністерства оборони РФ, підтвердили журналістам видання The Moscow Times інформацію про арешт генерала Сергія Суровікіна у зв'язку із заколотом ПВК "Вагнера".

Сам Суровікін третій день не виходить на зв'язок зі своєю сім'єю, його охорона теж не відповідає, заявив колишній головний редактор "Ехо Москви" Венедиктов.

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