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"У Москві про це вже знають": Буданов заявив, що росіян почали готувати до неминучої поразки у війні

6 грудня 2022, 18:02
Глава ГУР наголосив, що ще деякий час війна з Росією буде складною, але її результат уже відомий.
'У Москві про це вже знають': Буданов заявив, що росіян почали готувати до неминучої поразки у війні
Буданов заявив, що Кремль готує росіян до поразки у війні / УНІАН

Сили оборони продовжують вибивати ворога з української землі, наближаючи нашу країну до довгоочікуваної перемоги. Тим часом у Росії вже почали готувати своїх громадян до неминучої поразки у цій війні. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

"Україна вже перемогла, це відчувають всі у світі. Так, буде важко ще певний період часу, але глобально це нічого не змінить", - заявив Буданов.

Як зазначив глава ГУР, в останні три місяці російські пропагандисти різко змінили свою риторику: вони почали критикувати військове керівництво і говорити про те, щоб "не програти".

"Спочатку вони почали обережно критикувати своє керівництво, потім – вищий генералітет, і зараз вже дійшли до того, що про перемогу не йдеться – аби не програти. Але всі розуміють, що це нереально. Програш вже на обличчі. Це все вилізло. Будуть ще трохи важкі часи, але програш Росії – це вже вирішене питання. І вони самі про це чудово знають", - підкреслив Буданов.

Водночас начальник ГУР заявив, що не варто очікувати від росіян протестних настроїв, хоча в РФ вже й лунають розмови про зміну влади. За його словами, в середині Росії вже починається розділення за принципом "яка група прийде наступною".

"Чекати, щоб росіяни тисячами вийшли на вулицю, то цього не буде. Росія не та країна. Там буде інакше", - висловився Буданов.

Війна Росії проти України

Нещодавно заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. Як зазначив Гаврилов, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, незважаючи на ядерну загрозу з боку РФ.

Пізніше глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував слова заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова. Він зазначив, що війна Росії проти України навряд чи закінчиться навесні наступного року. За словами глави ОП, він не готовий назвати точний день і час, коли Україна здобуде перемогу над країною-агресором Росією.

Водночас директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що після завершення гарячої фази війни протистояння російській армії буде тривати ще 10-15 років. Він наголосив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

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