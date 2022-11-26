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У РФ нервують пропагандисти, вони засумнівалися у статусі Криму – Гуменюк

26 листопада 2022, 18:27

Поки окупанти готуються до можливого контрнаступу українських військ на Крим, у країні-агресорці уже засумнівалися у статусі півострова.

Крым, Наталья Гуменюк
Пропагандисти в РФ нервують і засумнівалися у статусі Криму, кажуть в ЗСУ/ УНІАН, скрін

Російські загарбники уже готуються оборонятися у випадку можливого контрнаступу захисників України на окупований Крим. Вони будують два позиційні райони у північній частині Джанкойського району.

А в РФ тим часом запанікували пропагандисти, адже вони помітили, як сильно змінилася риторика щодо Криму всередині країни-агресорки. Дискусії щодо статусу окупованого півострова стали неоднозначними. Про це розповіла керівник об'єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, у Росії розуміють, що українські військові продовжують просуватися вперед. Тому окупантам потрібно будувати ешелони оборони на півдні на лівому березі Дніпра, а також на підходах до Криму. Такий стан речей серйозно стривожив пропагандистів.

"В принципі, та риторика, яку вела Україна всі ці роки, що Крим – це Україна. І те, що вони зараз намагаються там будувати кордон оборони, в принципі пояснюється лише військово-географічно – тому що це зручний етап. А розуміння, що їм доведеться відбудовувати свої ешелони оборони ще глибше, у них уже є", – зазначає Гуменюк.

Деокупація Криму

Раніше керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж зазначав, що українські військові за позитивного сценарію можуть звільнити усі окуповані території України за 2-2,5 місяці. Якщо захисники України підуть у наступ і він буде успішним, то серед російських загарбників почнеться паніка. А вона дасть змогу йти "на плечах" тих, хто відступатиме, аж до Криму, а також звільнити території Донецької і Луганської області.

Військовослужбовець ЗСУ і блогер Юрій Касьянов зазначав, що Україна може звільнити Крим в результаті реалізації двох сценаріїв. Перший передбачає руйнування сухопутного коридору російських військ, який йде на півострів, і крах Кримського мосту. Другий варіант передбачає зміну влади в Росії і перемовини про повернення Кримського півострова під політичний контроль Києва.

У той же час військовий експерт Сергій Грабський говорив, що коли армія України дійде до Криму, Москва більше не називатиме його "сакральною" територією. Її війська можуть залишити захоплений півострів в рамках "жесту доброї волі".

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війна в Україні вторгнення Росії новини Криму Наталія Гуменюк
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