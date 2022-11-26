'У РФ небувалий дефіцит танків': експерт розповів, які держави можуть передати росіянам техніку

За час війни українські захисники знищили 2 899 російських танків / Reuters

На момент вторгнення в Україну російська армія мала від 2600 до 3300 боєздатних танків. Згідно з даними Генштабу ЗСУ, за дев'ять місяців повномасштабної війни українські захисники знищили 2 899 російських танків. У зв'язку з цим Кремль змушений знімати танки зі зберігання та консервації.

Як зазначив військово-політичний експерт Олександр Коваленко, у РФ на зберіганні є близько 15 тисяч танків Т-72, Т-80, Т-90, т-64 і т-62. За його словами, переважна більшість з цих танків перебували на зберіганні у, м'яко кажучи, незадовільних умовах і відновленню, теж, м'яко кажучи, просто не підлягають. Інша частина – вимагає техобслуговування і ремонту.

"Фактично, до відновлення боєздатності з російських центрів зберігання придатні близько 20% всіх наявних танків. Грубо кажучи це до 3 тисяч танків. Знову ж таки, серйозна кількість для відновлення боєздатності армії, але все ж... Ремонт цих танків і повернення їм боєздатного стану займає час. Наприклад, відновлення після консервації Т-72 може зайняти від двох тижнів до місяця. У Т-80 процес складніше, і це в середньому займає місяць", - зазначив експерт.

За словами Коваленка, Кремль може почати переговори з Індією, Іраном і Алжиром, адже ситуація з танками у Росії набуває все більш критичних відтінків.

"Росія зіткнулася з серйозною проблемою – небувалим дефіцитом танків. Цю проблему вона намагається вирішити за рахунок "дружніх" країн, наприклад, Білорусі, вивозячи з 969-ї бази резерву танків ОБТ Т-72А. Але, одного тільки ресурсу Білорусі Росії недостатньо, а тому, вона буде шукати інші джерела", - резюмував експерт.

Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Пентагону Колін Каль заявляв, що країна-агресор, Росія, за новими даними розвідки, вже втратила в жорстоких боях з ЗСУ принаймні половину власних бойових танків і використовувала переважну більшість своєї високоточної зброї.

Раніше російський опозиційний політик Ілля Пономарьов повідомляв, що Росія здатна вести затяжну війну проти України до тих пір, поки влада цієї країни ставиться до своїх людей як до гарматного м'яса. На його думку, підхід Росії до загарбницьких війн не змінюється протягом поколінь. І зводиться до старої ідеї - "Баби ще народять".

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