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У РФ готуються оголосити загальну мобілізацію: у розвідці назвали дату

2 травня 2022, 19:57

РФ не встигне домогтися серйозної перемоги в Україні до 9 травня, каже Кирило Буданов.

Росіянин
У РФ готуються оголосити про загальну мобілізацію / facebook.com/Mikokuk

В Росії готуються оголосити про загальну мобілізацію. Про це може бути офіційно оголошено під час святкування 9 травня.

Як розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю НВ, зараз Росія перейшла до прихованої мобілізації і найближчим часом готується оголосити про відкриту мобілізацію.

На питання, чи планує Росія оголосити мобілізацію на 9 травня, Буданов відповів: "Так, вони готуються".

"Зараз Росрезерв почав звіряти, що насправді є у них в наявності і підраховувати, що вони можуть видати за мобілізаційними нарядами. Це абсолютно необхідний крок перед початком справжньої мобілізації", - пояснив він.

На питання, чи є планом Кремля здобути перемогу на Донбасі до 9 травня, глава ГУР сказав: "Це їхня мета, але не буде цього, не встигають. Ніяким чином вони не встигають".

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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мобилизация ГУР війна Росії та України
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