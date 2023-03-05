"Відволікаючий момент": РФ хоче обдурити українців, використовуючи винищувачі МіГ-31 - Жданов

РФ може навіть не здійснювати пуски "Кинджалів", але система ППО повинна бути в бойовій готовності.

РФ намагається обдурити Україну під час ракетних обстрілів / колаж фото ua.depositphotos.com і УНІАН

Російські окупанти хочуть обдурити українців. Щоб влаштувати криваву провокацію, вони будуть використовувати російські винищувачі МіГ-31, але ракети "Кинджал" вони пускати не будуть. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Україна змушена включати повітряну тривогу щоразу, як тільки МіГ-31 йде на зліт. Інакше система ППО буде не в бойовій готовності.

"Ось піднялися в повітря літаки МіГ-31, в Росії бачать, що ми не включаємо повітряну тривогу і в цей момент роблять залп з "Іскандерів" або інших крилатих ракет. Ось наша ППО не в бойовій готовності. Ракети в цей час прилетіли. Це все відбувається в комплексі. А тому ми не можемо ігнорувати загрози. Тому що цей МіГ-31 може бути відволікаючим моментом. І поки ми думаємо, включати ППО чи ні, на нас вже летить крилата ракета. Надалі, коли у нас буде багатоешелонна система ППО, сподіваюся, ми зможемо адекватно на це реагувати", - сказав Жданов.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ракетні удари окупантів по Україні

Раніше керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що окупанти шукають нову тактику, щоб здобути більше "результатів". Вони можуть припинити влаштовувати масовані ракетні обстріли України.

У той же час військово-політичний оглядач Олександр Коваленко висловив думку, що наступними цілями для ракетних ударів з боку російських окупантів можуть стати українські об'єкти системи водопостачання та гідроенергетики. РФ може вдарити по них, коли стане спекотно.

Нагадаємо, РФ почала застосовувати нові авіабомби вагою 1500 кг. Такі керовані плануючі бомби УПАБ-1500В російські загарбники вперше застосували нещодавно проти одного з об'єктів у Чернігівській області. Вони можуть спричинити ще більші руйнування, ніж ракети. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що для захисту від таких авіабомб Україна потребує сучасних винищувачів.

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