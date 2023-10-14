Потужні вибухи і клуби диму: деталі атаки на завод з виробництва вибухівки у РФ

Безпілотник вибухнув на даху одного з цехів Брянського хімічного заводу.

https://glavred.net/world/moshchnye-vzryvy-i-kluby-dyma-detali-ataki-na-zavod-po-proizvodstvu-vzryvchatki-v-rf-10508209.html Посилання скопійоване

На Брянському хімічному заводі прогриміли вибухи / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, t.me/astrapress

Стали відомі подробиці удару безпілотників по хімічному заводу з виробництва вибухівки в місті Сельцо Брянської області в РФ.

В атаці, яка сталася в ніч з 12 на 13 жовтня, були задіяні два дрони-камікадзе, один з яких, як стверджують росіяни, нібито вдалося "знешкодити", повідомляє Telegram-каналу Astra.

Водночас підкреслюється, що другий безпілотник вибухнув на даху одного з цехів заводу.

відео дня

"Пошкодження отримав сам дах і вентиляційна камера виробничого приміщення", — йдеться в повідомленні.

При цьому в Мережі вже з'явилися фото на яких видно, що на території підприємства піднімаються густі клуби чорного диму. Це може свідчити про пожежу, яка спалахнула в результаті удару.

Що відомо про Брянський хімічний завод

Брянський хімічний завод входить в концерн Техмаш російської держкорпорації Ростех, який спеціалізується на розробці і серійних поставках боєприпасів.

З початку заснування Брянський хімзавод спеціалізувався на виробництві осколково-фугасних снарядів, а також снарядів берегової артилерії.

Завод орієнтований на виробництво вибухових речовин і боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що у Бєлгороді та Брянську вночі гриміли вибухи. Місцеві жителі заявили про атаку дронів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що під Москвою спалахнула масштабна пожежа недалеко від військового аеродрому. На військовому аеродромі "Чкаловський" невідомі диверсанти влаштували підрив і істотно пошкодили два літаки і один вертоліт.

Раніше в РФ прогримів вибух на заводі з виробництва "Іскандерів". Спочатку була версія, що Воткінський завод атакував дрон. Потім з'ясувалося, що до вибуху призвела детонація виробу в бронекапсулі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.