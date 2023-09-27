Під Москвою спалахнула масштабна пожежа недалеко від військового аеродрому

Нещодавно на військовому аеродромі "Чкаловський" невідомі диверсанти влаштували підрив та істотно пошкодили два літаки і один вертоліт.

https://glavred.net/world/pod-moskvoy-vspyhnul-masshtabnyy-pozhar-nedaleko-ot-voennogo-aerodroma-10503868.html Посилання скопійоване

Пожежа у Щелковому спалахнула вночі 27 вересня / Фото: Telegram

У ніч на середу, 27 вересня, стався масштабна пожежа недалеко від військового аеродрому в Московській області в країні-агресорі РФ.

За даними росЗМІ, пожежа почалася в підмосковному місті Щелково. Там знаходиться військовий аеродром "Чкаловський".

Як повідомляють місцеві жителі, великий стовп диму було видно в промзоні поруч з аеропортом. Перед тим як почалася пожежа, були чутні звуки, схожі на вибухи.

відео дня

Як пише Telegram-канал Astra, за попередньою інформацією, горів двоповерховий приватний будинок.

Аеродром "Чкаловський" на карті / скріншот

Офіційної інформації про постраждалих і причини пожежі поки немає.

Як повідомляв Главред, 20 вересня в Підмосков'ї невідомі диверсанти підірвали два російські літаки і вертоліт. Повітряні судна отримали суттєві пошкодження. Це сталося на аеродромі "Чкаловський".

Після диверсії серед військового керівництва російської окупаційної армії почалася істерика, адже на цьому аеродромі також базуються урядові літаки, так звані "літаки судного дня" та спеціальні літаки (літаки-розвідники).

Нагадаємо, в місті Домодєдово Московської області вночі 10 серпня прогриміли вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа. РосЗМІ стверджують, що причиною пожежі став вибух балонів з газом.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.