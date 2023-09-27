Під Москвою спалахнула масштабна пожежа недалеко від військового аеродрому

У ніч на середу, 27 вересня, стався масштабна пожежа недалеко від військового аеродрому в Московській області в країні-агресорі РФ.
За даними росЗМІ, пожежа почалася в підмосковному місті Щелково. Там знаходиться військовий аеродром "Чкаловський".
Як повідомляють місцеві жителі, великий стовп диму було видно в промзоні поруч з аеропортом. Перед тим як почалася пожежа, були чутні звуки, схожі на вибухи.
Як пише Telegram-канал Astra, за попередньою інформацією, горів двоповерховий приватний будинок.
Офіційної інформації про постраждалих і причини пожежі поки немає.
Як повідомляв Главред, 20 вересня в Підмосков'ї невідомі диверсанти підірвали два російські літаки і вертоліт. Повітряні судна отримали суттєві пошкодження. Це сталося на аеродромі "Чкаловський".
Після диверсії серед військового керівництва російської окупаційної армії почалася істерика, адже на цьому аеродромі також базуються урядові літаки, так звані "літаки судного дня" та спеціальні літаки (літаки-розвідники).
Нагадаємо, в місті Домодєдово Московської області вночі 10 серпня прогриміли вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа. РосЗМІ стверджують, що причиною пожежі став вибух балонів з газом.
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