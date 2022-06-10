У Путіна "забивають" цвяхи: у храмах Японії роблять ляльки вуду і прибивають до дерев

В Японії роблять ляльки вуду із зображенням Путіна / Mainichi

В Японії на території храмів висять ляльки вуду із зображенням Володимира Путіна. Вони зроблені з соломи, а всередину забиті цвяхи. Невідомі люди прибивають такі ляльки до дерев на території храмів. Про це повідомляє Mainichi.

Подібне помітили в місті Мацудо. До солом'яних ляльок прив'язані червоні нитки, а також прикріплені зображення Путіна і записка з його ім'ям, датою його народження і молитвою "про знищення зла". Такі ляльки бачили на територіях не менше 10 святинь.

В Японії роблять ляльки вуду із зображенням Путіна / Mainichi

Місцеві священики кажуть, що такі ляльки часто використовують для того, щоб накласти прокляття.

Повідомляється, що місцеві жителі, які мають відношення до святинь, не оцінили таку боротьбу з російським диктатором і звернулися в поліцію. Вони вважають, що храм - це місце, де проклинати людей не можна.

Правоохоронці вважають, що за цим стоїть один чоловік. Він потрапив на камеру відеоспостереження з предметом, схожим на ляльку.

В Японії роблять ляльки вуду із зображенням Путіна / Mainichi

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Що відомо про стан здоров'я Путіна

Нагадаємо, російський політолог Валерій Соловей повідомив, що президент РФ Володимир Путін переніс хірургічне втручання, після чого стан його здоров'я погіршився.

Політолог РФ уточнив, що ближче до вечора 20 травня стан президента погіршився. Стабілізувати його вдалося до ранку 21 травня. В даний час медичний персонал рекомендує йому спокій і радить відмовитися від участі в зустрічах.

Соловей також зазначає, що одним з небагатьох людей, які в курсі того, що відбувається зі станом здоров'я Путіна, є Олександр Лукашенко.

"Лукашенка залучили засвідчити всьому світу, що "пацієнт швидше живий, ніж мертвий", і зазвичай за новий "кредит" для свого режиму від Росії картопляний лось підтвердить що завгодно. Не виключено, що Лукашенко навіть може заприсягтися могилою свого рідного батька, який, за словами самого Олександра Григоровича, загинув під час Великої Вітчизняної війни років за десять до його народження, що напівтруп Путін повністю здоровий і проводить з ним цікаві бесіди, спускаючись на байдарках по тому самому горезвісному "Бочаровому струмку" аки на лижах взимку", — написав Соловей.

Раніше повідомлялося про те, що найближчим часом президенту РФ Володимиру Путіну належить хірургічне втручання. На оперативному лікуванні наполягають лікарі.

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