Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Путін посилив охорону та став рідше виїжджати: чого боїться диктатор

Марія Николишин
28 березня 2026, 22:27
Генерал-майор у відставці вважає, що Путін зараз всерйоз занепокоївся своєю безпекою.
Путін переживає за своє життя

Коротко:

  • Путін, ймовірно, посилив охорону навколо своєї резиденції
  • Це може свідчити про страх перед зовнішніми загрозами
  • Не виключено, що Путін параноїдально стурбований власним життям

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, посилив охорону навколо своєї резиденції та став рідше виїжджати. Це може свідчити не лише про страх перед зовнішніми загрозами, а й про нервозність усередині самої російської системи. Про це заявив генерал-майор Збройних сил Австралії у відставці Мік Раян в ефірі 24 Каналу.

За його словами, російський диктатор міг отримати тривожні сигнали від розвідки. Крім того, після останніх гучних подій Путін міг серйозніше занепокоїтися безпекою своєї родини і власного оточення.

"Путін, як і всі диктатори, параноїдально стурбований власним життям. Зрештою, його по-справжньому хвилює лише власне життя", - наголосив він.

Раян нагадав, що раніше були випадки, коли Путін максимально ізолювався, майже нікого до себе не підпускав і демонстрував хворобливу зацикленість на власній безпеці.

"Ймовірно, у нього була якась розвідувальна інформація, і після недавнього вбивства лідера Ірану він занепокоївся своєю безпекою та безпекою своєї сім'ї й посилив запобіжні заходи навколо себе", - вважає генерал-майор у відставці.

Він також додав, що нинішні кроки Кремля є реакцією на конкретні ризики.

"Йдеться вже не лише про захист резиденції, а про страх Путіна перед тим, що загроза може прийти і ззовні, і зсередини самої російської системи", - підсумував Мік Раян.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, голова Комітету економістів України Андрій Новак говорив, що росіяни скаржаться на погіршення життя, але вони не пов'язують свої проблеми з війною проти України. Тому зміна влади в Москві може відбутися не з народної ініціативи, а в результаті палацових переворотів.

Оперна співачка, громадська діячка, екс-депутат Держдуми РФ Марія Максакова заявляла, що в оточенні Путіна поширене магічне мислення. Зокрема, у Кремлі панує суцільне мракобісся з екстрасенсами, астрологами, шаманами та іншими подібними практиками, до яких КДБ, за її словами, вдавалося ще з давніх часів.

Читайте також:

Про джерело: 24 канал

24 канал — український цілодобовий новинний телеканал[3]. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія.

Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні.

Мовить з 1 березня 2006 року.

24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо. Крім того, глядач отримує інформацію про погоду, курси валют.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Володимир Путін
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Летять "Кинджали": Росія підняла в повітря МіГ-31К

Летять "Кинджали": Росія підняла в повітря МіГ-31К

21:06Україна
Регіони заливатиме дощами: синоптики дали новий прогноз

Регіони заливатиме дощами: синоптики дали новий прогноз

19:43Синоптик
Ціни злетять: коли в Україні можуть подорожчати продукти

Ціни злетять: коли в Україні можуть подорожчати продукти

19:27Економіка
Популярне

Більше
Її їли мільйони, а тепер не знайти: яка риба зникла після розпаду СРСР

Її їли мільйони, а тепер не знайти: яка риба зникла після розпаду СРСР

Для трьох знаків зодіаку фінансовий тиждень розпочинається 30 березня

Для трьох знаків зодіаку фінансовий тиждень розпочинається 30 березня

Вони купатимуться в багатстві: чотири знаки зодіаку зірвуть справжній джекпот

Вони купатимуться в багатстві: чотири знаки зодіаку зірвуть справжній джекпот

Китайський гороскоп на завтра, 29 березня: Мавпам — зрада, Собакам — вигода

Китайський гороскоп на завтра, 29 березня: Мавпам — зрада, Собакам — вигода

Смородина буде як виноград: проста схема догляду без хімії та зайвих витрат

Смородина буде як виноград: проста схема догляду без хімії та зайвих витрат

Останні новини

22:27

Путін посилив охорону та став рідше виїжджати: чого боїться диктатор

21:06

Летять "Кинджали": Росія підняла в повітря МіГ-31К

21:01

Температура різко піде вниз: на Тернопільщину суне похолодання з дощем

20:10

Росіяни активізувалася біля Покровська: військові назвали найгарячіші напрямки

19:43

Регіони заливатиме дощами: синоптики дали новий прогноз

Нові виплати, доступні ліки та долар по 45: що зміниться для українців з 1 квітняНові виплати, доступні ліки та долар по 45: що зміниться для українців з 1 квітня
19:27

Ціни злетять: коли в Україні можуть подорожчати продукти

19:18

57-річна Кайлі Міноуг продемонструвала стрункі ніжки в короткій сукні

19:15

Хімчистка не знадобиться: як почистити сидіння в авто без дорогої хіміїВідео

19:10

Велика гра на Близькому Сході: Олексій Кущ пояснив роль Саудівської Аравії у війніПогляд

Реклама
18:43

Скандал між Україною та США отримав продовження: нові деталі мирних переговорів

18:40

Господарі-москвичі: Дімопулос розважився з росіянками в нічному клубі

18:32

Чи можна прибирати у свято 29 березня: суворі прикмети

18:08

Закінчення опалювального сезону в Україні: в ДТЕК озвучили терміни

17:29

"Усі мріють": блогерка Верба похвалилася дорогою покупкою

17:06

Зеленський різко відповів на звинувачення Рубіо в брехні – що він сказав

17:02

Гороскоп Таро на завтра, 29 березня: Дівам — чесність, Ракам — одкровення

16:37

Ситуація у війні різко змінилась: в Раді готують новий сценарій, коли настане мир

16:27

Зіпсуєте одяг: 5 речей, які категорично не можна прати з кондиціонером

16:19

Три знаки зодіаку незабаром попрощаються з самотністю і засяють - хто це

16:18

Доведеться платити більше: у квітні злетять ціни на дві категорії продуктів

Реклама
15:39

Яке церковне свято 29 березня: що можна і не можна робити цього дня

15:38

Як розтопити мед за лічені хвилини: лайфхак, про який знають одиниці

15:22

Україні загрожує дефіцит дизелю: Зеленський зробив тривожну заяву

15:14

Київський національний університет є повноцінним учасником світового освітнього простору - Бугров новини компанії

14:57

"Ніколи не говорили": син відомого актора розповів про стосунки з батьком

14:41

Росія готує новий наступ: у ЗСУ попереджають про загострення ситуації на фронті

14:35

Нагієва внесли до "чорного списку" в Росії через Україну

14:30

Проєкт Григорія Козловського дає результат: "Рух" обіграв "Баварію" 2:0Відео актуально

14:18

В Ірані заявили про знищення складу, де перебував 21 українець - в МЗС відреагували

14:15

Кейт і Вільям готуються прийняти важливе рішення щодо дітей

14:12

Завжди найдоросліші: три знаки зодіаку із "синдромом старшої дочки"

13:48

Україна вдарила ракетами "Фламінго" по Росії - відомі наслідки атакиВідео

13:19

Китайський гороскоп на завтра, 29 березня: Мавпам — зрада, Собакам — вигода

13:19

Як не сплутати справжнє кохання з ілюзією: 5 неочевидних сигналів

12:55

Розсада зійде за добу: простий спосіб виростити міцний перецьВідео

12:22

На Рівненщині зіпсується погода: синоптики здивували прогнозом

12:10

Частина Києва залишилась без світла і води, метро зупинилось - що відомо

12:07

"Коли у вас закінчиться терпіння?": Рубіо та Каллас посварилися через Україну

12:04

Мирні переговори зайшли в глухий кут: Зеленський розкрив головну проблему

11:37

Популярні квіти можуть бути отруйними: які рослини є найтоксичнішими для собакВідео

Реклама
10:50

У Польщі запускають конвеєр "антишахедних" ракет: бойове хрещення буде в Україні

10:48

"Я не хочу помирати": блогерка Лерчек, яка хворіє на рак, розплакалася на відеоВідео

10:35

Росіяни просунулися на новій ділянці фронту: де окупанти мають успіхи

09:48

Дім стане набагато світлішим: як вибрати скляні вхідні дверіВідео

09:44

Численні влучання та пожежі: в РФ один із найбільших НПЗ масовано атакували дрони

09:40

Люди, народжені в конкретні чотири місяці, - найнадійніші партнери

08:55

Олексій Кущ: п’ять етапів світової війни та пастка для Дональда ТрампаПогляд

08:45

Урожай до листопада: як приготувати просту підгодівлю для огірків, помідорів і перцю

08:33

Іран завдав удару по авіабазі в Саудівській Аравії, поранено 12 військових США

08:20

Війська РФ масовано атакували Кривий Ріг: є загиблі та поранені - деталі

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти