Путін посилив охорону та став рідше виїжджати: чого боїться диктатор

Генерал-майор у відставці вважає, що Путін зараз всерйоз занепокоївся своєю безпекою.

Путін переживає за своє життя

Коротко:

Путін, ймовірно, посилив охорону навколо своєї резиденції

Це може свідчити про страх перед зовнішніми загрозами

Не виключено, що Путін параноїдально стурбований власним життям

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, посилив охорону навколо своєї резиденції та став рідше виїжджати. Це може свідчити не лише про страх перед зовнішніми загрозами, а й про нервозність усередині самої російської системи. Про це заявив генерал-майор Збройних сил Австралії у відставці Мік Раян в ефірі 24 Каналу.

За його словами, російський диктатор міг отримати тривожні сигнали від розвідки. Крім того, після останніх гучних подій Путін міг серйозніше занепокоїтися безпекою своєї родини і власного оточення.

"Путін, як і всі диктатори, параноїдально стурбований власним життям. Зрештою, його по-справжньому хвилює лише власне життя", - наголосив він.

Раян нагадав, що раніше були випадки, коли Путін максимально ізолювався, майже нікого до себе не підпускав і демонстрував хворобливу зацикленість на власній безпеці.

"Ймовірно, у нього була якась розвідувальна інформація, і після недавнього вбивства лідера Ірану він занепокоївся своєю безпекою та безпекою своєї сім'ї й посилив запобіжні заходи навколо себе", - вважає генерал-майор у відставці.

Він також додав, що нинішні кроки Кремля є реакцією на конкретні ризики.

"Йдеться вже не лише про захист резиденції, а про страх Путіна перед тим, що загроза може прийти і ззовні, і зсередини самої російської системи", - підсумував Мік Раян.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, голова Комітету економістів України Андрій Новак говорив, що росіяни скаржаться на погіршення життя, але вони не пов'язують свої проблеми з війною проти України. Тому зміна влади в Москві може відбутися не з народної ініціативи, а в результаті палацових переворотів.

Оперна співачка, громадська діячка, екс-депутат Держдуми РФ Марія Максакова заявляла, що в оточенні Путіна поширене магічне мислення. Зокрема, у Кремлі панує суцільне мракобісся з екстрасенсами, астрологами, шаманами та іншими подібними практиками, до яких КДБ, за її словами, вдавалося ще з давніх часів.

