Путін посилив охорону та став рідше виїжджати: чого боїться диктатор

Коротко:
- Путін, ймовірно, посилив охорону навколо своєї резиденції
- Це може свідчити про страх перед зовнішніми загрозами
- Не виключено, що Путін параноїдально стурбований власним життям
Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, посилив охорону навколо своєї резиденції та став рідше виїжджати. Це може свідчити не лише про страх перед зовнішніми загрозами, а й про нервозність усередині самої російської системи. Про це заявив генерал-майор Збройних сил Австралії у відставці Мік Раян в ефірі 24 Каналу.
За його словами, російський диктатор міг отримати тривожні сигнали від розвідки. Крім того, після останніх гучних подій Путін міг серйозніше занепокоїтися безпекою своєї родини і власного оточення.
"Путін, як і всі диктатори, параноїдально стурбований власним життям. Зрештою, його по-справжньому хвилює лише власне життя", - наголосив він.
Раян нагадав, що раніше були випадки, коли Путін максимально ізолювався, майже нікого до себе не підпускав і демонстрував хворобливу зацикленість на власній безпеці.
"Ймовірно, у нього була якась розвідувальна інформація, і після недавнього вбивства лідера Ірану він занепокоївся своєю безпекою та безпекою своєї сім'ї й посилив запобіжні заходи навколо себе", - вважає генерал-майор у відставці.
Він також додав, що нинішні кроки Кремля є реакцією на конкретні ризики.
"Йдеться вже не лише про захист резиденції, а про страх Путіна перед тим, що загроза може прийти і ззовні, і зсередини самої російської системи", - підсумував Мік Раян.
Нагадаємо, як повідомляв Главред, голова Комітету економістів України Андрій Новак говорив, що росіяни скаржаться на погіршення життя, але вони не пов'язують свої проблеми з війною проти України. Тому зміна влади в Москві може відбутися не з народної ініціативи, а в результаті палацових переворотів.
Оперна співачка, громадська діячка, екс-депутат Держдуми РФ Марія Максакова заявляла, що в оточенні Путіна поширене магічне мислення. Зокрема, у Кремлі панує суцільне мракобісся з екстрасенсами, астрологами, шаманами та іншими подібними практиками, до яких КДБ, за її словами, вдавалося ще з давніх часів.
Читайте також:
- Путін зганьбився невдалими дублями привітання з 8 березня
- "Влада Путіна вже хитається": військовий назвав рік завершення війни в Україні
- Путін "зник" із Кремля після ліквідації Хаменеї: ЗМІ розкрили причину
Про джерело: 24 канал
