У Польщі потонули 36-річна жінка з однорічним сином: дитина була тяжко хвора

У селищі Рациборовіце в Нижньосілезькому воєводстві знайшли мертві тіла 36-річної жінки та її однорічного сина - поліція веде розслідування.

У Польщі потонула жінка зі своєю маленькою дитиною / колаж фото Dmitry Bukhantsov / unsplash.com / УНІАН

У селищі Рациборовіце (Нижньосілезьке воєводство, Польща) знайшли мертві тіла 36-річної жінки та її однорічного сина. Про це повідомляє польський портал Wprost.

Як пишуть журналісти, трагічний інцидент стався після того, як жінка і її чоловік дізналися, що у їхнього сина діагностували епілепсію.

Тіла 36-річної жінки та дитини рятувальники дістали із затопленого кар'єру минулої неділі, 12 березня. Тепер обставини їх загибелі розслідує окружна прокуратура в місті Єленя-Гура.

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За попередньою версією подій, жінка нібито скоїла суїцид. Нібито в ніч з суботи на неділю чоловік отримав від неї повідомлення в месенджері. У ньому 36-річна жінка писала, що йде з дитиною поплавати в кар'єр.

Поліція не виключає, що у жінки стався гострий психічний розлад через епілепсію у сина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в селі Парипси Попільнянської громади Житомирської області у водоймі рятувальники виловили тіло вагітної жінки, яка разом з чоловіком пішла рибалити c причалу. І лише після кількох годин роботи пожежному-рятувальнику вдалося зачепити на гачок спінінга верхній одяг загиблої.

"Водолази допомогли підняти виявлене тіло жінки на поверхню і доставити на берег", – розповіли рятувальники. Тіло її чоловіка виловили напередодні.

До того в селі Заріччя Волинської області провалився під лід і потонув 13-річний місцевий житель. Його тіло виявили в річці Луга. Попередньо відомо, що разом з друзями хлопчик грався на льоду і потрапив у воду. Врятувати його не вдалося.

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