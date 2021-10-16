В Індонезії під час вивчення річки потонули 11 дітей

В Індонезії під час шкільного заняття у річці потонули 11 дітей / Reuters

В Індонезії в провінції Західна Ява в річці потонути 11 учнів. Вони брали участь у скаутському заході.

Як повідомляє Сіньхуа, подія сталася вчора, 15 жовтня. Рятувальники виявили 11 тіл учнів, які потонули в річці у провінції Західна Ява під час шкільного заняття з вивчення річки.

З'ясувалося, що орієнтовно 150 учнів молодшої середньої школи Харапан бар проводили навчання скаутів уздовж берега річки Сілеур-Леуві-Ілі в селі Деса-Утама в районі Чаміса. У якийсь момент частина дітей впала в річку - 21 дитина.

Врятувати вдалося 10 дітей, решта — загинули.

"Одинадцять були знайдені мертвими, а двоє з тих, що вижили отримали травми, і їм надали допомогу в лікарні", — повідомив прессекретар провінційної служби пошуку і порятунку Сені Вуланадарі.

Зараз з'ясовують, чи немає ще зниклих учнів.

Нагадаємо, раніше в Житомирській області біля села Тарасівка під час відпочинку сім'ї на березі водойми зник 6-річний хлопчик. Дитину намагалися розшукати, але безрезультатно. Уже вранці наступного дня тіло дитини дістали з води рятувальники - хлопчик потонув.