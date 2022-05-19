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"Економлять ракети": в Росії зізналися, що використовують лазерну зброю

19 травня 2022, 00:39

Лазерна зброя "вже почала надходити у війська" та "перші зразки вже використовуються" проти України.

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Росія використовує лазерну зброю

Росія на війні проти України використовує лазерну зброю. Йдеться про комплекс "Задира", який здатний вражати ціль на відстані до 5 кілометрів, заявив російський віце-прем'єр Юрій Борисов, пишуть пропагандистські ЗМІ Росії.

За його словами, лазерна зброя "вже почала надходити у війська" та "перші зразки вже використовуються" проти України.

При цьому він не став уточнювати, на яких саме напрямках використовується лазерна зброя і наскільки вона ефективна для окупантів.

Борисов каже, що" задирака "дозволяє армії РФ "економити дорогі ракети".

Раніше влада РФ ще не згадувала про лазерний комплекс з назвою "Задира". Однак ще в 2018 році диктатор Володимир Путін розповідав про взяття на озброєння лазерного комплексу "Пересвет", який нібито здатний засліплювати супутникові системи розвідки на висоті до 1500 метрів.

Війна Росії проти України

Журналісти британського телеканалу Sky News вважають, що нездатність Росії захопити Харків може вплинути на плани військ РФ по захопленню Донбасу. Як вважають фахівці, успішний контрнаступ ЗСУ в Харківській області і подальше просування може загрожувати лініях постачання угруповання окупантів на Донбасі. Причому російські загарбники і раніше стикалися з серйозними проблемами в постачанні своєї армії, в результаті чого російські військові кидали бойову техніку.

Аналітики Інституту вивчення війни в США стверджують, що Путін може анексувати захоплені території України на півдні та сході України - частини Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Після цього Росія, у відповідь на контрнаступ армії України, може загрожувати застосуванням ядерної зброї.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Київ не визнає так звану "автономію" Донецької та Луганської областей та окупований Крим територією РФ. Українська держава могла б тільки перенести рішення по Криму до тих пір, поки не закінчиться гаряча фаза війни.

військова агресія РФ новини України
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