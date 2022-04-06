У Пентагоні висловилися щодо перспектив України у війні з Росією

Докази перемоги України у війні з Росією можна побачити в результатах, які демонструють українські сили щодня.
Міністерство оборони США вважають, що Україна може виграти війну проти Росії. У Пентагоні зазначили, що українці це вже довели.
"Звичайно, вони (українці-ред.) можуть перемогти", - сказав Кірбі.
За його словами, докази перемоги України у війні з Росією можна побачити в результатах, які демонструють українські сили щодня.
"Абсолютно вони можуть виграти", - повторив представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу.
Санкції США проти Росії
Раніше Главред писав про те, що Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет антиросійських санкцій у зв'язку з нападом РФ на Україну.
Під обмежувальні світи потрапили російські топ-чиновники, а також їхні сім'ї.
Зокрема, Білий дім запровадив санкції проти дорослих дітей президента РФ Володимира Путіна, а також дружини і доньки міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
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