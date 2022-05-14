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У Пентагоні можуть призупинити постачання озброєння Україні: в чому причина

14 травня 2022, 04:45

Пентагон може призупинити постачання озброєння в Україну. Це станеться, якщо Сенат не затвердить проект про надання допомоги Києву.

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У Пентагоні попередили про можливе припинення поставок озброєння в Україну / 5 канал

Пентагон може призупинити постачання озброєння в Україну. Це станеться, якщо Сенат не затвердить проект про надання допомоги Києву, повідомив під час брифінгу представник Державного департаменту США Джон Кірбі.

"Якщо ми не отримаємо повноважень скоро, це можливо, що буде міхур, період часу, в який нічого не буде передаватися. І ми хотіли б бути впевненими, що такого вдасться уникнути", - заявив Кірбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України продовжують нищити російські окупаційні війська, які намагаються зміцнити свої позиції на острові Зміїний. Українські захисники вже жартують, що острів Зміїний перетворюється на нову Чорнобаївку. Було оприлюднено відео знищення ворожого катера загарбників типу Серна.

До того ЗСУ вже били по острову Зміїний, який тимчасово окупували російські військові. За інформацією журналіста Романа Цимбалюка, всі військовослужбовці ЗС РФ, які перебували на острові під час нанесення удару ЗСУ загинули.

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