У нічному клубі в Костромі живцем згоріла вдова окупанта: вона нещодавно поховала чоловіка

Любов Бедошвілі згоріла живцем у клубі Полігон / Фото росЗМІ

У ніч на 4 листопада в нічному клубі Полігон в російській Костромі спалахнула пожежа. Там загинули 13 росіян, зокрема живцем згоріла вдова російського окупанта Любов Бедошвілі. Вона загинула разом зі своєю сестрою та її чоловіком.

Як пишуть росЗМІ, Бедошвілі навесні поховала свого чоловіка, ліквідованого в Україні. Жінка, мабуть, змирилася зі смертю чоловіка і пішла разом зі своєю сестрою та її чоловіком святкувати в нічний клуб.

Дочка окупанта стала круглою сиротою, у неї залишилася лише бабуся.

Нічний клуб Полігон - відоме місце в Костромі. Чоловіки часто туди ходять, щоб зняти дівчину на одну ніч. Також це місце користувалося популярністю серед російських військових, оскільки розташоване близько до місцевої військової частини.

Під час пожежі 4 листопада загинув російський найманець, який з 2015 року воював проти України на Донбасі.

Як повідомляв Главред, пожежа в Полігоні виникла після масової бійки. Один з опонентів вистрілив з ракетниці та втік. У будівлі обвалився дах, і люди не встигли вибратися з вогню.

Імовірний винуватець пожежі - російський окупант Станіслав Іонкін, який у серпні повернувся з України. Він отримав поранення під час обстрілу.

Він лікувався в госпіталі в Астраханській області, а потім повернувся в Костромську область. Довгий час Станіслав перебував на лікарняному і на початку листопада відправився знову у військову частину для проходження медкомісії.

Інші новини: