Загинули сотні окупантів за 4 дні: морпіхи РФ забили на сполох після величезних втрат на фронті

Морпіхи РФ забили на сполох після величезних втрат на фронті/ Reuters, Радіо Свобода

Російські окупанти з 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ скаржаться, що зазнали величезних втрат під час бою під селом Павлівка на Донеччині. Вони написали губернатору Примор'я Олегу Кожем'яко листа зі скаргами на своє командування, яке звинувачують у тому, що втратили декілька сотень людей лише за чотири дні.

Текст листа опублікував Telegram-канал Grey Zone. Також про це повідомляли пропагандист РФ Олександр Сладков і колишній радник голови Держдуми В'ячеслава Володіна Анастасія Кашеварова.

У листі йдеться про те, що морпіхи за чотири дні втратили "близько 300 людей убитими, пораненими і зниклими безвісти". При цьому вони зазначають, що таких втрат зазнали під час "незрозумілого наступу", який окупанти намагалися провести на село Павлівка під Вугледаром на Донеччині.

Автори листа стверджують, нібито їхнє командування цим наступом хотіло вислужитися перед своїм вищим начальством. Винними у всьому вони називають "генерала Мурадова та його корефана земляка Ахмедова". Морпіхи зазначають, що перший нібито хотів заробити бонуси перед начальником Генштабу, а другий – отримати героя Росії.

Окупанти просять надіслати до них незалежну від міністерства оборони комісію для розслідування і скаржаться, що їх сприймають як гарматне м'ясо.

Нагадаємо, у російському місті Омськ мобілізовані загарбники влаштували масове побоїще на ринку, участь у якому брали кілька десятків людей. На ринок вони прийшли з сусідніх селищ, де їх розселили. Але окупанти щось не поділили, і словесна суперечка переросла у велику бійку.

Раніше повідомлялося, що у Росії військовий, який служить за контрактом, наїхав на військовому КАМАЗі на колону солдатів-строковиків. Це сталося на полігоні у місті Мирний Архангельської області.

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