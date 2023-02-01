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У НАТО здивували новою заявою про мирні переговори з Росією

1 лютого 2023, 23:01
Як каже Столтенберг, Україні необхідно продовжувати надавати підтримку після "безпрецедентного рівня допомоги".
Путін, Столтенберг
Столтенберг / УНІАН

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що поставки різної зброї Україні можуть створити умови для того, щоб завершити війну з Росією шляхом переговорів.

В інтерв'ю Nikkei він зазначив, що поставки різної зброї Україні можуть створити умови для того, щоб завершити війну з Росією шляхом переговорів.

"Північноатлантичний альянс повинен бути готовий до тривалої війни між РФ і Україною, оскільки поки ознак підготовки до миру з боку російського диктатора Володимира Путіна не спостерігається", - заявив Столтенберг.

За словами Столтенберга, Україні необхідно продовжувати надавати підтримку після "безпрецедентного рівня допомоги".

"Ця підтримка щодня змінює ситуацію на полі бою... якщо ми хочемо мирного вирішення конфлікту в Україні, де Україна переважатиме як суверенна незалежна держава, тоді нам необхідно надати військову підтримку. Зброя, поставлена сьогодні, може створити умови для мирного врегулювання завтра", - заявив генсек НАТО.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Росія шантажує Україну і намагається змусити Київ сісти за стіл переговорів з Москвою.

Країна-окупант загрожує українській державі новою хвилею ескалації війни. Кремль йде на такий крок, оскільки розуміє провал своїх загарбницьких планів.

До слова, німецькі журналісти видання Welt написали, що Шольц збирається продовжувати переговори з Путіним.

За їхніми даними, останні розмови проходили в недружньому тоні - глава Кремля знову натякнув на свої плани захопити силою території України.

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війна в Україні НАТО Йенс Столтенберг війна Росії та України
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