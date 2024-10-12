РФ можуть покликати на другий Саміт: Єрмак пояснив, чи будуть переговори з Путіним

Представники РФ можуть бути присутніми на другому Саміті миру, не виключає Андрій Єрмак.

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Андрій Єрмак прокоментував перспективи другого саміту миру / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Очільник Офісу президент Андрій Єрмак прокоментував імовірність участі представників країни-агресора РФ у другому Саміті миру.

Представники РФ можуть бути присутніми на другому Саміті миру, де, можливо, їм представлять План перемоги, наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону.

"Наша позиція залишається незмінною. Коли буде готовий план (перемоги України, - ред.), на другому саміті ми не виключаємо можливість присутності представників РФ, яким може бути презентовано цей план", - зазначив глава ОП. відео дня

Коментуючи рішення РНБО щодо неможливості вести переговори з представниками країни-агресора, Єрмак уточнив, що воно стосується диктатора Володимира Путіна.

Дивіться відео - коментар Андрія Єрмака:

/ Скріншот

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що другий саміт миру, який планували провести в листопаді 2024 року, не відбудеться. Питання проведення саміту вирішуватимуть уже після завершення тематичних конференцій, які відбудуться 30-31 жовтня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна хотіла б провести Другий саміт миру в одній із країн Глобального Півдня, однак остаточне місце проведення саміту поки що не затверджено.

Як повідомлялося раніше, Київ не приховує, що очікує участі в саміті російської делегації, однак Москва запрошення відхилила. Свою участь також підтвердив турецький глава Реджеп Таїп Ердоган.

/ Инфографика Главреда

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