У Москві величезна бурулька 'приземлилась' на голову генерала МНС Росії

Генерала госпіталізовано до московської лікарні, у нього діагностовано тяжкі травми голови.

У Москві гігантська бурулька впала на голову генерала МНС Росії / МНС РФ

У Москві величезна бурулька впала на голову директора Департаменту оперативного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії Анатолія Єлізарова.

"На Ініціативній вулиці 50-річний директор Департаменту оперативного управління МНС Росії Анатолій Єлізаров проходив під дахом будівлі. У цей момент йому на голову впала крижана брила", - пише Telegram-канал Mash.

Зазначається, що генерала госпіталізовано до московської лікарні, у нього діагностовано тяжкі травми голови. Зараз його доглядають лікарі.

Подія сталася вдень 28 грудня. Момент пригоди потрапив на відео.

У Москві гігантська бурулька впала на голову генерала МНС Росії / Скріншот

Також відомо, що місцева прокуратура вже почала перевірку для встановлення осіб, які відповідальні за очищення нежитлової будівлі від снігу та криги.

Нагадаємо, нещодавно в Індії виявили мертвим найбагатшого депутата Росії Павла Антова. Його тіло лежало калюжі крові під вікнами готелю. Попередньо встановлено, що найбагатший депутат РФ випав з третього поверху. Індійська поліція не виключає, що Павло Антов міг впасти в депресію через смерть друга і накласти на себе руки.

Також повідомлялося, що в Росії знайшли мертвим полковника Вадима Бойка, який відповідав за роботу з мобілізованими. У ЗМІ вже висунули версію-самогубство, але все вказує саме на вбивство.

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