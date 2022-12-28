У Москві величезна бурулька 'приземлилась' на голову генерала МНС Росії

У Москві величезна бурулька впала на голову директора Департаменту оперативного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії Анатолія Єлізарова.
"На Ініціативній вулиці 50-річний директор Департаменту оперативного управління МНС Росії Анатолій Єлізаров проходив під дахом будівлі. У цей момент йому на голову впала крижана брила", - пише Telegram-канал Mash.
Зазначається, що генерала госпіталізовано до московської лікарні, у нього діагностовано тяжкі травми голови. Зараз його доглядають лікарі.
Подія сталася вдень 28 грудня. Момент пригоди потрапив на відео.
Також відомо, що місцева прокуратура вже почала перевірку для встановлення осіб, які відповідальні за очищення нежитлової будівлі від снігу та криги.
Нагадаємо, нещодавно в Індії виявили мертвим найбагатшого депутата Росії Павла Антова. Його тіло лежало калюжі крові під вікнами готелю. Попередньо встановлено, що найбагатший депутат РФ випав з третього поверху. Індійська поліція не виключає, що Павло Антов міг впасти в депресію через смерть друга і накласти на себе руки.
Також повідомлялося, що в Росії знайшли мертвим полковника Вадима Бойка, який відповідав за роботу з мобілізованими. У ЗМІ вже висунули версію-самогубство, але все вказує саме на вбивство.
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