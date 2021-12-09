У МЗС Росії накинулися на ЄС зі звинуваченнями через військову допомогу Україні

Росія / Reuters

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що засуджують рішення Євросоюзу про виділення 31 млн євро на військову допомогу для України.

За словами офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової, Євросоюз включився в нібито процес мілітаризації України, пише ТАСС.

У Москві вважають, що це не сприяє мирному врегулюванню на Донбасі.

"2 грудня Рада ЄС прийняла рішення про виділення 31 млн євро на військово-технічну допомогу Збройним силам України. Дане рішення ніяк не сприяє миру на Донбасі. На цьому тлі переговори з мирного врегулювання фактично зайшли в глухий кут", - додала вона.

Вона уточнила, що вчорашні переговори Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в черговий раз завершилися безрезультатно.

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Зазначимо, напередодні Литва передала військову допомогу Збройним силам України. Українські військові отримали бронежилети та балістичні пояси.

Раніше в Польщі пообіцяли допомогти Україні у разі нападу Росії. Україна не хоче бути частиною "русского мира", і інші держави повинні її в цьому підтримувати, заявив Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. Також він підкреслив, що НАТО має посилити політику стримування в Європі.

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