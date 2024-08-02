У Курську пролунали потужні вибухи: у РФ поскаржилися на атаку дронів

У ніч на 2 серпня безпілотники нібито атакували Курську область.

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О першій годині ночі курські пабліки почали повідомляти про вибухи і роботу російської ППО / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, росЗМІ

У ніч на 2 серпня в Росії прогриміли вибухи. Зокрема, голосно було в Курську - росіяни поскаржилися на атаку дронів.

Як пишуть місцеві пабліки, ракетну небезпеку в Курській області РФ оголосили о 00:32. Близько 02:45 в області зазвучала сирена, що попереджає про "небезпеку БпЛА".

О першій годині ночі курські пабліки почали повідомляти про вибухи і роботу російської ППО.

відео дня

У Мережі з'явилися відео, які зафіксували звук гучних вибухів:

Уранці 2 серпня в Міноборони РФ заявили про "припинення спроби" атаки.

"Черговими засобами ППО знищено два українських БпЛА літакового типу над територією Курської області та чотири БпЛА перехоплено над територією Краснодарського краю", - заявили у відомстві країни-агресора.

Атаки дронів у РФ - останні новини

Сили оборони України завдали удару по складу зберігання озброєння та військової техніки біля населеного пункту Курськ у країні-агресорі РФ. Результативного удару було завдано в ніч на 31 липня.

У ВМС підтвердили удар по військових цілях у Курській області в ніч на 31 липня. Аналітик Defense Express Іван Киричевський натякає, що атаку здійснили вже власною далекобійною зброєю. Офіційно в ЗСУ не кажуть, який вид озброєння застосували.

Що за місто Курськ? Курськ – це місто в Росії, адміністративний центр Курської області. Центр українсько-російського етноісторичного краю Курщина. Населення – 435 117 мешканців станом на 2015 рік, повідомляє Вікіпедія. З південно-західного і західного боку Курська область Росії межує з Сумською областю України. Відстань від Курська до найближчої ділянки кордону з Україною – близько 90 кілометрів.

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