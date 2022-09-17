У Криму спалили на попіл джип і гольф-кар пропагандиста Кисельова / колаж УНІАН і "Кримський вітер"

У тимчасово окупованому Криму, в місті Коктебель, невідомий чоловік спалив позашляховик і гольф-кар, які належали кремлівському топ-пропагандисту Дмитру Кисельову. Подробиці повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

"За нашими даними, сьогодні близько 2 години ночі на вулиці Айвазовського в Коктебелі згоріли два легкових автомобіля. Вже на місці поліцейські з'ясували, що за цим стоїть Палій, який спеціально прийшов на адресу — тут знаходиться Вілла генерального директора агентства "Росія сьогодні" Дмитра Кисельова. Поліція вважає, що нападник підпалював саме авто журналіста", – пише паблік.

Повідомляється, що на пошуки і упіймання невідомого Палія були кинуті максимальні сили. Місцеві поліцейські нібито збиваються з ніг. І з самого ранку 17 вересня в Коктебель злетілося також "керівництво поліції" Криму.

"За попередніми даними, це чоловік, який прийшов на місце в медичній масці і бахілах. Тепер співробітники поліції вивчають камери спостереження, а також обходять місцеві аптеки і магазини, намагаючись знайти покупців товарів, які злочинець використовував для приховування своєї особистості", – кажуть очевидці.

Причому палій нібито прийшов до будинку Кисельова в медичній масці і бахілах.

Пізніше нардеп Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Facebook показав фото з місця подій. За його даними, згорів один автомобіль Кисельова - позашляховик. А за даними російських Telegram-каналів був спалений ще й гольф-кар пропагандиста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Комік з колективу "Квартал 95" Юрій Великий порадував шанувальників новою пародією на закоренілого російського телепропагандиста Володимира Соловйова.

В цей раз у виконанні Великого Соловйов з'явився в ефірі з побитим обличчям (як нещодавно це сталося і в реальному житті ‒ пропагандист вийшов в прямий ефір з синцями і подряпинами на обличчі).

До того повідомлялося - російський гуморист Максим Галкін, який не підтримав війну в Україні і напад на мирних жителів і дітей, висміяв пропагандистські ЗМІ, які мало не щодня вигадують нові фейкові новини про артиста.

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