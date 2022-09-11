Зірка "Кварталу 95" зняв потужну пародію на побитого пропагандиста Соловйова

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий зняв потужну пародію на побитого російського пропагандиста Володимира Соловйова,
Комік з колективу "Квартал 95" Юрій Великий порадував шанувальників новою пародією на закоренілого російського телепропагандиста Володимира Соловйова.
В цей раз у виконанні Великого Соловйов з'явився в ефірі з побитим обличчям (як недавно це сталося і в реальному житті ‒ вийшов в прямий ефір з синцями і подряпинами на обличчі).
Що саме з ним сталося, пропагандист не говорив. Втім в мережі швидко припустили, що його "покоцали" люди з оточення російської легендарної поп-співачки Алли Пугачової, яку кремлівський пропагандист з піною біля рота лаяв.
Великий, пародіюючи Соловйова, припустив, що саме з тим могло статися поганого.
"З чого ви взяли, що мене хтось побив? Може я сам це зробив. Хіба Мало що могло статися. Може я просто поліз на дерево рятувати кошеня і впав потім обличчям на кошеня. Або може я просто бабусю через дорогу переводив, а її дідусеві це не сподобалося. Але звідки Ви знаєте, може я з бомжами бився. Я, до речі, якось бився з бомжами. Навалив їм знатно. Просто в коробку, де вони спали. Власне, через це бійка і почалася", - говорив в кадер псевдо-Соловйов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російський гуморист Максим Галкін, який не підтримав війну в Україні і напад на мирних жителів і дітей, висміяв пропагандистські ЗМІ, які мало не щодня вигадують нові фейкові новини про артиста.
Зокрема, він навіть створив добірку заголовків, в яких повідомляється про пригоди зірки за кордоном. Інші фейки російських журналістів теж не пройшли повз увагу чоловіка Алли Пугачової.
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