Зірка "Кварталу 95" зняв потужну пародію на побитого пропагандиста Соловйова

Юрій Великий та Володимир Соловйов / Колаж Фото УНІАН та скріншот з відео

Комік з колективу "Квартал 95" Юрій Великий порадував шанувальників новою пародією на закоренілого російського телепропагандиста Володимира Соловйова.

В цей раз у виконанні Великого Соловйов з'явився в ефірі з побитим обличчям (як недавно це сталося і в реальному житті ‒ вийшов в прямий ефір з синцями і подряпинами на обличчі).

Що саме з ним сталося, пропагандист не говорив. Втім в мережі швидко припустили, що його "покоцали" люди з оточення російської легендарної поп-співачки Алли Пугачової, яку кремлівський пропагандист з піною біля рота лаяв.

Великий, пародіюючи Соловйова, припустив, що саме з тим могло статися поганого.

"З чого ви взяли, що мене хтось побив? Може я сам це зробив. Хіба Мало що могло статися. Може я просто поліз на дерево рятувати кошеня і впав потім обличчям на кошеня. Або може я просто бабусю через дорогу переводив, а її дідусеві це не сподобалося. Але звідки Ви знаєте, може я з бомжами бився. Я, до речі, якось бився з бомжами. Навалив їм знатно. Просто в коробку, де вони спали. Власне, через це бійка і почалася", - говорив в кадер псевдо-Соловйов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російський гуморист Максим Галкін, який не підтримав війну в Україні і напад на мирних жителів і дітей, висміяв пропагандистські ЗМІ, які мало не щодня вигадують нові фейкові новини про артиста.

Зокрема, він навіть створив добірку заголовків, в яких повідомляється про пригоди зірки за кордоном. Інші фейки російських журналістів теж не пройшли повз увагу чоловіка Алли Пугачової.

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