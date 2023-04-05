Макрон і Байден хочуть залучити Китай до припинення війни в Україні - Reuters

Лідери Франції та США сподіваються, що Китай може сприяти зусиллям солідарності між глобальною Північчю та Півднем.

Джо Байден та Еммануель Макрон / Фото elysee.fr

Президенти США та Франції Джо Байден та Еммануель Макрон домовилися залучити Китай для прискорення завершення війни РФ проти України. Телефонна розмова двох лідерів відбулася напередодні візиту Макрона до Пекіна, повідомляє Reuters.

"Обидва лідери згадали про спільну готовність залучити Китай до прискорення завершення війни в Україні та взяти участь у побудові сталого миру в регіоні", - заявили в офісі Макрона.

Згідно із заявою Єлисейського палацу, Макрон і Байден сподіваються, що Китай може сприяти зусиллям солідарності між глобальною Північчю та Півднем, а також розробити спільний порядок денний по боротьбі зі зміною клімату і збереженню біорізноманіття.

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Зазначимо, Макрон перебуватиме з візитом у Китаї з 5 по 7 квітня. Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує провести з ним переговори, щоб визначити курс двосторонніх відносин.

Мирний план Китаю

У день річниці російського вторгнення в Україну, 24 лютого 2023 року, Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Документ називається "позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

За даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

Тим часом український президент Володимир Зеленський запросив керівника Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна прибути з візитом в Україну.

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