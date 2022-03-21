В Італії в автоаварії загинула 5-річна біженка з України

Швидка допомога / Reuters

Увечері в неділю, 20 березня, поблизу італійського міста Кротоне три українських біженці постраждали в результаті наїзду автомобіля, за кермом якого перебував 45-річний місцевий житель. Серед потерпілих була п'ятирічна дівчинка-біженка, яка від отриманих травм померла, повідомляє портал Agenzia Italia.

Журналісти зазначили, що водій скоїв наїзд на пішоходів, які рухалися, як і належить, по правій смузі дороги. 45-річний житель міста Кротоне був доставлений в лікарню для проходження тесту на вживання спиртного або наркотичних речовин.

Мер Кротоне Вінченцо Воче, коментуючи трагедію, висловив свій глибокий біль через загибель української дівчинки.

"Як і кожен батько, я спустошений. Лише кілька днів тому я особисто їздив вітати перших братів і сестер з України. Серед них багато дітей, які втекли від страшного сценарію війни. Ми зустріли їх з радістю і теплом. Немає слів. Тільки глибокий біль", - сказав він.читайте такожРосійські окупанти обстріляли колону біженців з Маріуполя: важко поранена дитина

Нагадаємо, раніше в Хмельницькій області потрапив в автомобільну аварію мікроавтобус, в якому їхали переселенці.

Зіткнулися автобус моделі Setar під керуванням 61-річного жителя Донецької області та мікроавтобус моделі Mercedes-Benz Sprinter, в якому і їхали переселенці.