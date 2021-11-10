Переплутали: українці вкололи не ту вакцину від коронавірусу

Жінка отримала не той препарат, який хотіла / УНІАН

У Рівненській області жінці під час вакцинації вкололи препарат CoronaVac, в той час, як імунізуватися вона хотіла AstraZeneca.

Інцидент стався в місті Сарни. Там місцева мешканка зробила в районній поліклініці вакцину від коронавірусу. Імунізуватися жінка хотіла препаратом AstraZeneca, однак замість нього їй вкололи китайську вакцину, пише видання "Рівне 1"

У самому ж медзакладі кажуть, що помилка сталася на етапі внесення даних.

"По перевірці всієї паперової документації та по пояснювальних записках персоналу, який був задіяний у проведенні цієї вакцинації, випливає, що пацієнтці провели імунізацію препаратом AstraZeneca. Зараз по зіставленню всі залишкових доз вакцини та вакцинованих доз, ніяких неточностей не виявили",-повідомила головна лікар Сарненського районного Центру первинної медико-санітарної допомоги Ольга Максимук.

читайте такожУ РФ пацієнтам вкололи фізрозчин замість вакцини Супутник VПацієнтка, якій вкололи не той препарат, звернулася в поліцію. Жінка написала дві заяви: щодо медиків, які нібито допустили недбалість, а також щодо правоохоронців, які не склали протокол перший раз.

Нагадаємо, в Україні стартувала вакцинація дітей. Підлітки від 12 до 17 років можуть отримати одну вакцину за умови наявності повної карти вакцинації рутинними щепленнями.

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