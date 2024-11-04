Позиція Німеччини чітка: Україна має вступити до НАТО - Бербок

Німеччина бачить Україну в НАТО та ще одній організації, однак чітких термінів представниця країни не озвучила.

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Представниця Німеччини оголосила про додаткову допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказала Бербок:

Німеччина підтримує Україну на шляху до НАТО та ЄС

У Німеччині виділяють допомогу Україні напередодні зими

Вступ в НАТО та Європейський Союз є складовими майбутнього України. Про це під час пресконференції заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає "РБК-Україна".

Вона попередила, що кремлівський диктатор Володимир Путін намагається усіляко перешкоджати Україні вступу в Альянс, але західний світ попри це, зокрема Німеччина підтримує такий намір.

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"Яка позиція Німеччини? Чітка - майбутнє України і у ЄС, і у НАТО. Це ми заявили у декларації НАТО у Вашингтоні влітку цього року", - наголосила Бербок.

Очільниця МЗС Німеччини також навела приклад Фінляндії та Швеції, адже вступ цих країн до НАТО був вільним рішенням і вони чітко заявили про свою позицію, як і зараз заявляє про свої наміри Україна.

Окрім цього Бербок оголосила про виділення додаткової допомоги для України у розмірі 200 мільйонів євро. Вона буде спрямована на посилення України перед зимою.

Ці кошти направлять на опалення будинків біля лінії фронту і забезпечення українців предметами першої необхідності у холодну пору, наприклад, ковдрами та пальтами.

Вступ до НАТО / Інфографіка: Главред

Хто така Анналена Бербок Анналена Бербок - німецький політичний і державний діяч. Міністр закордонних справ Німеччини. Співголова партії Союз 90/Зелені (спільно з Робертом Хабеком) з 2018 по 2022 рік. З 2013 року Бербок є депутатом Бундестагу. 11 січня 2023 року здійснила раптовий візит до України. Зокрема, відвідала Харків, де оглянула руйнування та виступила із заявою на підтримку України, оголосивши про виділення додаткових 40 млн євро. 24 січня 2023 року на засіданні ПАРЄ під час дебатів про постачання танків Бербок закликала Раду Європи до згуртованості зі словами: "Ми ведемо війну проти Росії, а не один з одним".

Вступ України в НАТО - що відомо

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що США більше не проти запрошення України до НАТО. Якщо Камала Гарріс переможе на президентських виборах у США, чинний президент Джо Байден може почати роботу над запрошенням України до Альянсу ще під час перехідного періоду.

Раніше Главред писав, що за словами прес-секретаря президента Сергія Никифорова, запрошення України в НАТО - це перший пункт плану перемоги президента і надійний шлях до справедливого і тривалого миру.

Напередодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна отримає запрошення для подальшого вступу до НАТО відповідно до міжнародно визнаних кордонів.

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