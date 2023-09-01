У Німеччині чоловік напав на дітей з України: 10-річного хлопчика скинув з мосту

Невідомому не сподобалося, що діти розмовляли українською. Він почав тягнути дівчинку за волосся, а потім скинув малолітнього хлопчика з моста в канаву.

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У Німеччині чоловік напав на дітей з України/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

У німецькому місті Айнбак в Нижній Саксонії невідомий напав на групу дітей з України через те, що вони розмовляли українською. У результаті нападу правоохоронці відкрили справу за фактом замаху на вбивство 10-річного хлопчика.

Про це повідомила прокуратура німецького Ґеттінґена. Зазначається, що напад відбувся 26 серпня близько 18:40 у місті Айнбак.

Кілька українських дітей перебували у районі мосту. Раптом невідомий чоловік почав висловлювати своє невдоволення тим, що вони розмовляли українською мовою, й почав змушувати їх говорити російською. Після цього чоловік заявив, що нібито це Україна почала війну. У відомстві не уточнили якою саме мовою говорив чоловік.

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Після цього невідомий схопив дівчинку за волосся у почав тягнути, а потім перекинув 10-річного хлопчика через перила мосту в канаву. Дитина під час падіння вдарилася об залізні балки, які прикріплені до мосту. Хлопчик отримав травми голови і лівої ноги.

Коли 10-річний хлопчик лежав у канаві, то нападник ще й кинув по ньому скляною пляшкою, яка вдарилася об ліве плече постраждалого. Далі чоловік втік з місця події.

У прокуратурі міста Ґетінґен повідомили, що нападника, якому на вигляд близько 40-45 років, зараз шукають. Була порушена справа за фактом замаху на вбивство дитини, почалося розслідування.

Видання Die Welt повідомило, що генпрокурор вважає напад політично мотивованим. Також у виданні уточнили, що нападник розмовляв російською мовою.

Раніше повідомлялося, що росіянин накинувся на українок в Туреччині. Росіянин спочатку порозкидав речі українок, які відпочивають з дітьми, а потім почав ображати їх з використанням нецензурної лексики.

Нагадаємо, росіянка з чоловіком в Таїланді накинулися на громадянку Великої Британії. Повідомляється, що коли жінка ввічливо до неї звернулася, то мешканка країни-агресора відкусила потерпілий шматок пальця і напала на собаку.

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