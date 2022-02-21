У РФ заявили про "прорив українських диверсантів": у ЗСУ відповіли на фейк

У РФ заявили про вторгнення "українських диверсантів" / Reuters

Російські військові повідомили про те, що нібито знищили диверсантів, які проникли з території України.

"В результаті зіткнення п'ять порушників кордону Російської Федерації зі складу диверсійно-розвідувальної групи знищені", - повідомляє Інтерфакс з посиланням на Південний військовий округ РФ.

"Серед військовослужбовців Збройних сил РФ і прикордонних військ ФСБ Росії постраждалих немає", - заявили там.

За даними ПВО, диверсійна група була виявлена в районі населеного пункту Мітякинська (Ростовська область) на ділянці державного кордону РФ з Україною.

Для затримання диверсантів прикордонники запросили посилення у підрозділу ПВО, виділеного для оперативного прикриття кордону. йдеться в повідомленні.

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В ході бойового зіткнення для екстреної евакуації диверсійної групи з території України через державний кордон з РФ нібито увійшли дві бойових машини піхоти збройних сил України. Однак підрозділ ЗС РФ, що прибув до місця бою, знищив обидві БМП з протитанкової зброї, заявили в ПВО.

У ЗСУ спростували фейк РФ

Зазначимо, що у Збройних силах України спростовують заяву РФ про вторгнення українських диверсантів на територію РФ.

Твердження Росії про зірване вторгнення диверсантів є фальшивими новинами, кажуть у ЗСУ.

В Україні заявили, що повідомлення про знищення в Росії української диверсійно-розвідувальної групи не відповідають дійсності. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на українських військових.

"Українських військових у Ростовській області немає", - цитуються слова представників ЗСУ.

читайте такожРФ звинуватила Україну в підриві прикордонного пункту на кордоні: у ФСБ насмішили дивним відео

Раніше повідомлялося, що в Донецьк прибули найманці ПВК Вагнера, які спільно з російськими спецслужбами повинні провести підрив житлових будинків, щоб звинуватити в теракті Україну.

"За даними розвідки, з метою здійснення провокацій в Донецьк прибули підрозділи "вагнерівців", які спільно з російськими спецслужбами повинні провести серію терористичних актів, а саме підрив житлових будинків", - йдеться в повідомленні ОТГ Схід.

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