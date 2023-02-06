"Російський ленд-ліз": експерт розповів, як окупанти забезпечують ЗСУ своєю рідкісною технікою

У країні-агресорці Росії все більше нарощується дефіцит військової техніки. Саме тому загарбники відправляють на фронт рідкісні експонати.

Коваленко розповів, як окупанти забезпечують ЗСУ своєю рідкісною технікою / Міноборони РФ, скріншот

Збройні сили України досить часто беруть у трофеї російську техніку, яка випускається в обмежених партіях. Таким чином загарбники забезпечують наших захисників рідкісним "ленд-лізом", а самі залишаються ні з чим. Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю ТСН.ua.

"Нещодавно ми побачили наших військових на фоні комплексу РЕБ РБ-341В "Леєр-3". Це – рідкісний комплекс, про який ніхто не казав, що це – трофей. Але виявилось, що він тепер на озброєнні у ЗСУ", - розповів експерт.

Окрім того, за словами Коваленка, нещодавно біля Бахмута українські воїни "затрофеїли" броньований автомобіль ГАЗ-3937 "Водник".

"Це свідчить про те, що в ЗСУ є рідкісні елементи військової техніки російського виробництва. Бо якщо ми говоримо про "Водник" – це броньований автомобіль, який був виготовлений у Росії. Їх є не більше, ніж 50 одиниць. І він уже в зоні бойових дій. Раніше їх бачили тільки в Донецьку, але ми не бачили їхнього знищення чи трофеїв", - зазначив експерт.

Коваленко також підкреслив, що у країні-агресорці Росії все більше нарощується дефіцит військової техніки. Саме тому загарбники відправляють на фронт рідкісні експонати.

"Росіянам бракує техніки і вони змушені відправляти рідкісні експонати у зону бойових дій. Дефіцит нарощується у РФ ", - додав він.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Як повідомляв Главред, ЗСУ продовжують завдавати нищівних втрат російським окупантам. За інформацією українського військового командування, бійці Збройних сил України знищили три вертольоти: Мі-24, Ка-52 і ще один, тип якого зараз уточнюється.

До слова, у ході бойових дій після вторгнення в Україну російські окупанти, згідно з візуально підтвердженими даними, втратили понад 9 тисяч транспортних засобів та одиниць важкого озброєння. Згідно з даними аналітичного проекту Oryx, до списку потрапили лише знищені транспортні засоби та обладнання, стосовно яких є фото- та відеоматеріали.

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