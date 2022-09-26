У ФРН "опустили" Путіна: його заяви по зерну можна використовувати "як туалетний папір"

Джем Оздемір жорстко відреагував на слова Володимира Путіна / Reuters , dw.com

Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір розкритикував заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що українське зерно експортується нібито виключно в країни Євросоюзу.

Він підкреслив, що подібні заяви Путіна "можна використовувати як туалетний папір", пише Stuttgarter Zeitung.

Німецький міністр сільського господарства нагадав, що Україна вже транспортувала 14 млн тонн сільськогосподарської продукції по суші або через порти Чорного моря.

"Це так само правдиво, як і всі інші заяви Володимира Путіна. Ви можете використовувати це як туалетний папір", - сказав він коментуючи заяву керівництва РФ про те, що українське зерно нібито не надходить до країн, які його найбільше потребують.

При цьому німецький політик звернув увагу на шантаж РФ і закликав опрацювати постійні альтернативи Чорноморському маршруту, щоб Україна була ще менш вразлива.

"Ми перевезли набагато більше, ніж хто-небудь міг передбачити спочатку", - додав Оздемір.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін в сказі і звинуватив Євросоюз нібито в "обмані", пов'язаному з експортом українського зерна"зеленим коридором".

Він навіть заявив про необхідність змінити напрямок вивезення зерна.

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