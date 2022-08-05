Ердоган їде до Путіна обговорювати "припинення вогню" в Україні та "зерновий коридор"

Реджеп Ердоган проведе нову зустріч з Володимиром Путіним / Колаж Reuters

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю, 5 серпня, в Сочі проведе переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

Серед заявлених тим зустрічі - російсько-українська війна, йдеться в повідомленні турецького агентства Анадолу.

Підкреслюється, що Ердоган обговорить з Путіним хід реалізації "зернової угоди" з вивезення морем зерна з України на експорт.

Зазначається, що лідери Туреччини та РФ обговорять кроки щодо усунення проблем на шляху дієвості "зернового коридору".

"Торкаючись теми війни в Україні, президент Туреччини акцентує увагу на готовності Анкари до посильного внеску в припинення кровопролиття і досягнення режиму припинення вогню", - уточнює турецьке агентство.

Раніше представник компанії відмовився коментувати пропозицію Путіна про БПЛА для РФ. Керівництво турецької компанія Baykar Makina-виробника Bayraktar заявило про те, що ніколи не буде продавати їх в Росію (ні зараз, ні в майбутньому).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що міністр оборони України Олексій Резніков Україна отримає ще десятки безпілотників "Байрактар". Про це наша держава вже домовилася з компанією-виробником.

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