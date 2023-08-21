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"Безумство" : у Нідерландах накинулися на Рютте за плани поставок F-16 Україні

Олексій Тесля
21 серпня 2023, 13:17 оновлено 21 серпня, 13:22
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Поставка F-16 в Україну - це далекосяжні рішення, заявляють в опозиції Нідерландів.
Володимир Зеленський, Марк Рютте, літак F-16
Марка Рютте критикують у Нідерландах за рішення про надання F-16 Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Рішення прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте про надання Україні винищувачі F-16 в обхід парламенту піддали критиці крайні ліві і праві партії країни.

На думку представників крайніх лівих і правих партій Нідерландів, таке рішення має прийматися після парламентських консультацій, пише Eurаctiv.

"Поставка F-16 в Україну - це далекосяжні рішення, які повинні бути спочатку обговорені з Палатою представників. Особливо, коли уряд йде у відставку", – написав у Twitter депутат-соціаліст Яспер ван Дейк.

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При цьому політик поставив ряд питань Рютте, зокрема, чи можуть F-16 використовуватися на території Росії і як це рішення має запобігти подальшій ескалації конфлікту.

У свою чергу ультраправий "Форум за демократію" (FVD/ID) висловив стурбованість через потенційне бомбардування російських об'єктів літаками F-16 .

"Безумство. Голландські F-16 в Україні, щоб бомбити російські цілі. Навіть зараз, коли Рютте йде у відставку, він втягує Нідерланди у війну. І він може, тому що всі партії в Палаті представників підтримують його в розпалюванні війни", - йдеться в повідомленні партії в Twitter.

F-16 для України

Раніше повідомлялося, що Україна отримає 42 літаки F-16. Сучасні західні літаки F16 точно з'являться в Україні. Це президенту України Володимиру Зеленському підтвердив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляється в Telegram-каналі Зеленського.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Нагадаємо, у Повітряних силах пояснили, як F-16 змінять хід війни. Україна після отримання винищувачів F-16 зможе забезпечити перевагу в повітрі над росіянами на окупованих територіях, сказав Юрій Гнат.

Раніше в повітряних силах пояснили, які пілоти навчатимуться на F-16 у Британії, а які-у Швеції. Командувач повітряними силами ЗСУ Микола Олещук заявив, що в Британії на F-16 навчатимуться випускники 2023 року, а в Швеції – 2016-го.

Інші новини:

F-16 Марк Рютте війна Росії та України
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