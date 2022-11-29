У ЦАР літак розбомбив локацію вагнерівців/ Фото ілюстративне: СБУ, скрін

У місті Босанґоа в Центральноафриканській Республіці (ЦАР) був здійснений авіаудар по об’єкту, пов’язаному з російськими бойовиками приватної військової компанії "Вагнера".

Про це повідомили у пресслужбі уряду ЦАР. Зазначається, що удар наніс літак, який залетів з сусідньої країни у ніч на понеділок, 28 листопада.

Авіаудар був здійснений по табору солдатів на півночі країни. Також бомби скинули на місце розташування бойовиків ПВК "Вагнера", який влада держави називає своїми "союзниками". Вагнерівці розташовувалися у приміщенні бавовняної фабрики.

У результаті удару ніхто не постраждав, лише була нанесена серйозна матеріальна шкода.

Влада ЦАР розслідує цей інцидент. Зазначається, що ніхто не помітив сам літак через нічну темряву.

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