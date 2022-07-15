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У Будапешті не виключили вступ у війну та заговорили про "захист угорців" на Закарпатті

15 липня 2022, 16:57

Угорщина може робити кроки для порятунку і захисту 150 тисяч угорців, які проживають в Закарпатті, підкреслив Петер Сійярто.

Угорщина, військовий, армія
В Угорщині розповіли про підготовку НП через війну в Україні / hungarytoday.hu

Будапешт розробив плани на випадок, якщо бойові дії наблизяться до кордонів, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Як підкреслив він в інтерв'ю виданню Index, в інтересах Угорщини якомога швидше встановити мир на Сході, тому що тоді можна буде уникнути небезпечних сценаріїв, при яких потрібно буде робити кроки для порятунку і захисту 150 тисяч угорців, які проживають в Закарпатському регіоні.

"Якщо фронт наблизиться до західної половини України, це буде представляти для нас набагато більшу загрозу безпеці, ніж та, з якою ми стикалися досі", – зазначив Сійярто.

"У нашій країні підготовлені сценарії військової надзвичайної ситуації... У наших інтересах, щоб на сході якомога швидше встановився мир, тому що тоді ми зможемо уникнути небезпечних сценаріїв, підготовлених для того, щоб врятувати і захистити 150 тисяч угорців, які живуть на Закарпатті", - додав глава МЗС Угорщини.

Нагадаємо, раніше розгорівся дипломатичний скандал між Будапештом і Києвом після хамських висловлювань глави угорського парламенту Ласло Кевера на адресу президента Володимира Зеленського.

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтримав слова спікера угорського парламенту.

При цьому він проігнорував зухвале твердження Кевера про "психічні проблеми" Зеленського і заявив про те, що українська сторона нібито говорить в неприйнятному Тоні.

Читайте ще:

Петер Сійярто новини Угорщини війна Росії та України
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