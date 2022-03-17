У Білорусі партизани почали "рейкову війну" проти окупантів РФ

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У Білорусі громадяни країни застосовують партизанську тактику в боротьбі з російськими окупантами, які женуть залізничні ешелони з військовими і технікою на війну з Україною.

Про це йдеться в повідомленні організації BYPOL - об'єднанні білоруських силовиків, які виступили проти режиму Лукашенка.

Відзначається, що в Білорусі зростає опір Росії, що відправляє війська і техніку з їх території на війну в Україну.

Зокрема, білоруський силовик, який працював в МВС, розповів про план "Перемога. Рейкова війна" і те, як патріоти перешкоджають відправленню техніки і військ в Україну.

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Звернемо увагу, що про необхідність "рейкової війни" говорив і радник керівника офісу президента України Олексій Арестович, який звертався до Білорусі.

За його словами, найважливішими напрямками, на які слід звертати увагу, є Крим — Мелітополь, Крим — Херсон, Валуйки — Куп'янськ, Гомель — Київ (загальний напрямок).

Нагадаємо, українцям, які перебувають на тимчасово окупованій території, Арестович порадив влаштувати тотальну рейкову війну російським агресорам.

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