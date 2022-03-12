"Трупів нереально багато": знищених в Україні окупантів закопують у Білорусі

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У Білорусь продовжують звозити тіла ліквідованих в Україні російських окупантів. У кількох містах РФ морги вже переповнені тілами російських солдатів.

Госпіталі в Гомелі, Мозирі та Наровлі з першого дня війни проти України почали приймати поранених росіян, а морги – убитих, повідомляє Радіо Свобода.

Морги в Мозирі та Гомелі переповнені трупами російських окупантів. У Мозирі минулого тижня їх відразу завантажили в потяги "Російської залізниці".

"Трупів було нереально багато! Люди, які були на станції Мозир, були просто шоковані кількістю тіл, завантажених в поїзд. Люди почали знімати відео, але військові їх наздогнали і наказали видалити. У селі Кам'янка під Мозирем кладовище обгородили, туди нікого не пускали, поставили охорону. Може, там почали ховати росіян. Особливо біля Кам'янки-Бокова, де аеродром і великий табір росіян", - каже житель Мозиря.

Госпіталь в Мозирі досі переповнений пораненими, з пораненими росіянами працюють абсолютно всі лікарі, навіть вузькі фахівці. Тим часом, місцеві жителі тут не можуть зробити рентген – їх відправляють в дитячу лікарню.

Також жителі Гомеля розповідають, що автобуси і ПАЗи (з пораненими росіянами) і вантажівки "Урал" (з убитими) – звичайне видовище в обласному центрі.

"На Уралі їх трупи везуть в аеропорт, а звідти – в Росію", – розповідає житель Гомеля.

У Гомельському центрі радіаційної медицини з початку війни приймали поранених росіян. Туди приїхали російські лікарі і зайняли кілька поверхів. Поранених доставляють в госпіталь в Костюківці, лікарню швидкої допомоги та обласну клінічну лікарню.

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Раніше повідомлялося, що в захопленому РФ Криму морги лікарень Красноперекопська і Армянська переповнені трупами загиблих в Україні російських військових.

Хірургів вже не відпускають додому — занадто багато поранених.