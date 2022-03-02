У Білорусь з України звозять трупи окупантів-чеченців: у Мозирі забиті всі морги

До Білорусі з України звозять трупи окупантів / t.me/belamova

У Білорусі надали морги під трупи знищених під час вторгнення на територію України російських окупантів.

Прес-секретар білоруського лідера Світлани Тихановської Ганна Красуліна, посилаючись на отриману оперативну інформацію, повідомляє, що серед загиблих переважно етнічні чеченці.

"Знаємо, що в Мозирі забиті всі морги. Причому там етнічні чеченці. І знаємо, за оперативною інформацією, що їм доручено на довге зберігання ці трупи агресора покласти. Це означає, що вони (російська влада) бояться відправляти "Груз 200" в Чечню. Ми не дамо приховати це російській пропаганді, що вони (чеченці і росіяни) гинуть масово на території країни, куди їх ніхто не запрошував, і вони повинні повернутися до себе додому", – розповіла Красуліна в ефірі "Україна 24".

Зазначимо, що Збройні Сили України дали потужну відсіч російським окупантам. Для продовження наступу вони змушені проводити мобілізацію для формування резерву, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Також він зазначив, що окупанти втратили тактичну ініціативу і знизили темпи просування.

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