В армії окупантів новий корпус, але техніку для нього вже розікрали - журналіст Цимбалюк

В армії окупантів новий корпус, але техніку для нього вже розікрали - журналіст / ЗСУ та ua.depositphotos.com

Генералітет окупантів створив новий корпус у російській армії, однак для його особового складу знайшлися тільки самі некомпетентні бійці і офіцери. А бойова техніка, яку мали дістати із запасів для цього корпусу, нібито давно вже вкрадено. Таке повідомлення опублікував на своїй сторінці в Facebook відомий журналіст Роман Цимбалюк.

"Генерали ЗС РФ прийняли рішення про створення нового "ударного кулака", який доб'є все українське в Україні. Завдання поставили відповідним чином - створити в складі Західного військового округу 3 армійський корпус з пунктом постійної дислокації в Муліно (Нижегородська область). З червня 2022 року завдання почали виконувати", - йдеться в тексті.

Цимбалюк розповів, що наказ укомплектувати новий корпус відправили в усі військкомати і військові частини. Оскільки особового складу недостатньо скрізь, командири відправили для того, щоб мінімізувати збиток для своєї військової частини, "виняткових ідіотів, які ніде не можуть стане в нагоді" і в значно меншій кількості, ніж належить за розкладом.

З технікою і озброєнням також, за даними Цимбалюка, все погано. У командуванні віддали наказ розконсервувати стільки складів і баз зберігання, скільки необхідно для озброєння корпусу.

"Однак, при спробі реалізації задуманого, знову зіткнулися з традиційною для армії РФ проблемою – все розікрали. Для перетворення непрацюючої купи металобрухту в працююче "щось" потрібна велика кількість часу і ресурсів, в тому числі людських. У підсумку, в армії РФ "майже з'явився" новий армійський корпус, який станом на початок липня не має чіткої структури, не має призначеного командування, зате має неробочу техніку і не більше ніж 10% з бажаної кількості особового складу", – підбив підсумок журналіст.

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Нагадаємо, раніше Роман Цимбалюк жорстко прокоментував попередні заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна - особливо путінські "виправдання" з приводу вторгнення в Україну.

"Ти, кат кривавий, не тобі вирішувати долю України, як нам розвиватися і жити", – сказав він.

До тог російський диктатор Володимир Путін звинуватив Захід у тому, що Росія напала на Україну. Як сказав глава країни-агресора, Москва пішла на війну нібито через відмову західного світу говорити про гарантії безпеки для російської держави.

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