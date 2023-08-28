'Були дуже зацікавлені': в ISW розкрили, хто хотів смерті Пригожина більше, ніж Путін

В Інституті з вивчення війни розповіли нові версії, хто міг бути ще більш зацікавленими у ліквідації фінансиста ПВК "Вагнера".
За даними аналітиків, більш зацікавленим у ліквідації "кухаря Путіна" могло бути міністерство оборони Росії. Цікавими деталями поділився колишній журналіст-розслідувач Російської служби BBC Андрій Захаров, посилаючись на неназвані джерела, передає ISW.
Захаров повідомив, що Путін дозволив Пригожину продовжувати операції ПВК "Вагнера" на Близькому Сході та в Африці. Водночас віддав наказ не втручатися в Україну та Росію. Це він зробив під час однієї з двох зустрічей, які відбулися після заколоту Пригожина 24 червня.
Тим часом, як зазначив колишній журналіст-розслідувач, Міноборони Росії активізувало зусилля. Воно взялося за те, щоб "задушити" вагнерівців у Сирії та Африці. До прикладу, у Сирії вимагали, щоб "кухар Путіна" вивів своїх посіпак до кінця вересня. Тож, Пригожин з керівництвом ПВК прибули до Москви, щоб урегулювати це питання. Власне, сталося це напередодні його ліквідації.
За словами Захарова, наразі доля "імперії Пригожина" - разом з військовими контрактами та контрактами на видобуток нафти, газу та золота - на Близькому Сході та в Африці неясна.
Він також зауважив, що третя сторона, наприклад, інша силова структура Росії, має прийняти закордонні активи "Вагнера", а не доручати їх міноборони. Це дозволить запобігти напрузі та знищенню цих активів.
Не виключає Захаров, що Міноборони поспішало розформувати "Вагнера", адже Кремль не визначився з долею найманців. І тут просте пояснення: оборонне відомство могло прагнути взяти під контроль те, що залишиться від ПВК Пригожина.
Ліквідація Пригожина
Нагадаємо, що 23 серпня літак "Вагнера" впав біля складу зберігання ракетного і артилерійського озброєння РФ. Літак Пригожина збила російська ППО, місцеві жителі чули, що в небі пролунало два вибухи.
Після загибелі Пригожина Путін може готуватися до громадянської війни в РФ. Експерт наголошує, що люди в Росії "зʼїли" знищення кількох бортів під час маршу Пригожина з російськими офіцерами всередині.
Джерела видання Financial Times заявили, що літак Пригожина збила російська ППО. Це збиття літака ватажка вагнерівців натякає, що до цього може бути причетний Путін.
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