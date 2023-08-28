'Були дуже зацікавлені': в ISW розкрили, хто хотів смерті Пригожина більше, ніж Путін

Міноборони Росії активізувало зусилля, щоб "задушити" вагнерівців у Сирії та Африці, вважають аналітики.

https://glavred.net/world/v-isw-rozpovili-hto-mig-buti-bilsh-zacikavlenim-u-smerti-prigozhina-nizh-putin-10496281.html Посилання скопійоване

Хто міг бути зацікавленим у смерті Пригожина / колаж: Главред, фото: росЗМІ, скріншот: відео

В Інституті з вивчення війни розповіли нові версії, хто міг бути ще більш зацікавленими у ліквідації фінансиста ПВК "Вагнера".

За даними аналітиків, більш зацікавленим у ліквідації "кухаря Путіна" могло бути міністерство оборони Росії. Цікавими деталями поділився колишній журналіст-розслідувач Російської служби BBC Андрій Захаров, посилаючись на неназвані джерела, передає ISW.

Захаров повідомив, що Путін дозволив Пригожину продовжувати операції ПВК "Вагнера" на Близькому Сході та в Африці. Водночас віддав наказ не втручатися в Україну та Росію. Це він зробив під час однієї з двох зустрічей, які відбулися після заколоту Пригожина 24 червня.

відео дня

Тим часом, як зазначив колишній журналіст-розслідувач, Міноборони Росії активізувало зусилля. Воно взялося за те, щоб "задушити" вагнерівців у Сирії та Африці. До прикладу, у Сирії вимагали, щоб "кухар Путіна" вивів своїх посіпак до кінця вересня. Тож, Пригожин з керівництвом ПВК прибули до Москви, щоб урегулювати це питання. Власне, сталося це напередодні його ліквідації.

За словами Захарова, наразі доля "імперії Пригожина" - разом з військовими контрактами та контрактами на видобуток нафти, газу та золота - на Близькому Сході та в Африці неясна.

Він також зауважив, що третя сторона, наприклад, інша силова структура Росії, має прийняти закордонні активи "Вагнера", а не доручати їх міноборони. Це дозволить запобігти напрузі та знищенню цих активів.

Не виключає Захаров, що Міноборони поспішало розформувати "Вагнера", адже Кремль не визначився з долею найманців. І тут просте пояснення: оборонне відомство могло прагнути взяти під контроль те, що залишиться від ПВК Пригожина.

Ліквідація Пригожина

Нагадаємо, що 23 серпня літак "Вагнера" впав біля складу зберігання ракетного і артилерійського озброєння РФ. Літак Пригожина збила російська ППО, місцеві жителі чули, що в небі пролунало два вибухи.

Після загибелі Пригожина Путін може готуватися до громадянської війни в РФ. Експерт наголошує, що люди в Росії "зʼїли" знищення кількох бортів під час маршу Пригожина з російськими офіцерами всередині.

Джерела видання Financial Times заявили, що літак Пригожина збила російська ППО. Це збиття літака ватажка вагнерівців натякає, що до цього може бути причетний Путін.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.