Встановлено особи причетних до підтримки РФ у війні з Україною генералів КНДР

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- У Москві 9 травня було помічено високопоставлене військове керівництво КНДР
- Генерали КНДР причетні до підтримки Росії у війні проти України
На параді в Москві 9 травня було помічено високопоставлене військове керівництво Північної Кореї, представники якого тепло спілкувалися з диктатором РФ Володимиром Путіним.
Команда незалежних дослідників evocation.info встановила особи присутніх північнокорейських генералів.
Спочатку Путін привітав генерал-полковника Кім Йонг Бока - заступника начальника Генерального штабу КНДР. 68-річного військового характеризують як одного з найамбітніших і найжадібніших представників північнокорейського командування.
Наступним був генерал-полковник Рі Чан Хо, якому 55 років. Він також обіймає посаду заступника начальника Генштабу і очолює Головне розвідувальне управління. Його описують як жорсткого і наполегливого командира з безкомпромісним стилем керівництва.
Також був упізнаний генерал-майор Сін Кум Чхоль, який очолює Головне оперативне управління. Він відомий своєю жорстокістю, а також причетністю до кібератак, за що потрапив під міжнародні санкції.
За даними дослідників, усі троє офіцерів причетні до діяльності КНДР, пов'язаної з військовою підтримкою Росії у війні проти України.
"Ці відеокадри стануть важливим доказом для майбутніх міжнародних розглядів", - підкреслили розслідувачі.
Раніше повідомлялося про те, що Північна Корея втратила понад 4700 військовослужбовців під час бойових дій проти Сил оборони України в Курській області, з яких щонайменше 600 загинули.
Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин офіційно підтвердив, що збройні сили КНДР були направлені в Росію. Вони беруть участь у бойових діях проти України на території Курської області.
Як повідомляв Главред, Росія і КНДР вийшли на новий рівень "братерства". Кремль оголосив про старт будівництва автомобільного моста через річку Туманну, який з'єднає країни.
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Армія КНДР - що про неї відомо
Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.
До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.
Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.
Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.
Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.
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