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Встановлено особи причетних до підтримки РФ у війні з Україною генералів КНДР

Олексій Тесля
9 травня 2025, 19:02
68
Офіцери КНДР причетні до діяльності, пов'язаної з військовою підтримкою Росії у війні проти України.
Кім Чені Ин, армія КНДР
Встановлено особи військових із КНДР / Колаж: Главред, фото: chosonsinbo.com

Головне:

  • У Москві 9 травня було помічено високопоставлене військове керівництво КНДР
  • Генерали КНДР причетні до підтримки Росії у війні проти України

На параді в Москві 9 травня було помічено високопоставлене військове керівництво Північної Кореї, представники якого тепло спілкувалися з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Команда незалежних дослідників evocation.info встановила особи присутніх північнокорейських генералів.

відео дня

Спочатку Путін привітав генерал-полковника Кім Йонг Бока - заступника начальника Генерального штабу КНДР. 68-річного військового характеризують як одного з найамбітніших і найжадібніших представників північнокорейського командування.

Наступним був генерал-полковник Рі Чан Хо, якому 55 років. Він також обіймає посаду заступника начальника Генштабу і очолює Головне розвідувальне управління. Його описують як жорсткого і наполегливого командира з безкомпромісним стилем керівництва.

Також був упізнаний генерал-майор Сін Кум Чхоль, який очолює Головне оперативне управління. Він відомий своєю жорстокістю, а також причетністю до кібератак, за що потрапив під міжнародні санкції.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
/ Главред

За даними дослідників, усі троє офіцерів причетні до діяльності КНДР, пов'язаної з військовою підтримкою Росії у війні проти України.

"Ці відеокадри стануть важливим доказом для майбутніх міжнародних розглядів", - підкреслили розслідувачі.

Скріншот
/ evocation.info

Раніше повідомлялося про те, що Північна Корея втратила понад 4700 військовослужбовців під час бойових дій проти Сил оборони України в Курській області, з яких щонайменше 600 загинули.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин офіційно підтвердив, що збройні сили КНДР були направлені в Росію. Вони беруть участь у бойових діях проти України на території Курської області.

Як повідомляв Главред, Росія і КНДР вийшли на новий рівень "братерства". Кремль оголосив про старт будівництва автомобільного моста через річку Туманну, який з'єднає країни.

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Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.

До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.

Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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