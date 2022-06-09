Принижувати Путіна не небезпечно, великий тиск поставить військову машину РФ на коліна - Расмуссен

Путін розуміє тільки мову сили і єдності-Расмуссен / Колаж УНІАН, Reuters

Північноатлантичний альянс має допомогти Україні виграти війну з Росією. Для цього потрібно чинити максимальний тиск на Москву, надаючи Києву зброю і посилюючи санкції. Потрібно впровадити ембарго на газ і нафту, щоб поставити військову машину країни-агресора на коліна. Не можна допустити затяжної війни, оскільки в таких конфліктах Путін та Москва є експертами. Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

У інтерв'ю Sky News він розповів про те, що НАТО слід допомогти Україні для її перемоги над Росією. Путін розуміє тільки мову сили і єдності.читайте такожУкраїну вбивають, ми будемо відповідати: Зеленський відповів на заклики Макрона "не принижувати" Росію

"Тому ми повинні продовжувати чинити максимальний тиск на Росію шляхом постачань всієї зброї Україні і припинення торгівлі з Росією", - вважає політик.

За його словами, рішення Євросоюзу заборонити близько 75% імпорту російської нафти є абсолютно правильним кроком. Далі потрібно запустити ембарго на нафту і газ.

"Це поставить військову машину Путіна на коліна", - вважає Рассмуссен.

У відповідь на слова Макрона, який сказав, що принижувати Путіна небезпечно, колишній генеральний секретар НАТО зазначив, що умиротворення диктаторів не призводить до миру. Навпаки, такі прецеденти надихнуть інших диктаторів.

Дивіться відео Главред - Зеленський заявив , що Україна повинна здобути перемогу над Росією на полі бою

"Чи небезпечно принижувати Путіна? Ні. Створення прецеденту, згідно з яким агресор може досягти територіальних придбань за допомогою мирної угоди після проведення невиправданої війни, тільки підбадьорить й інших диктаторів. Ось це буде дуже небезпечним сигналом", - пояснив Расмуссен.

Також він додав, що найбільш серйозним ризиком залишається затяжна війна, оскільки "Путін і Росія є експертами в затяжних, тліючих, заморожених конфліктах".читайте такожЛенд-ліз вже на підході: за тиждень-другий Україна отримає зброю, яка потрібна ЗСУ - Жданов

Він додав, що Путін за такого сценарію намагатиметься дестабілізувати і послабити Україну. Щоб цього не допустити, потрібно надати всю зброю, яка необхідна українській армії.

"Я думаю, що метою Путіна може бути продовження дестабілізації і послаблення України за допомогою тривалого конфлікту. Наразі це найбільший ризик, і тому ми повинні поставити всю зброю, яка необхідна Україні", - підкреслив Андерс Фог Расмуссен.

Макрон закликав "не принижувати" Росію

Французький президент Еммануель Макрон раніше сказав, що Росію, мовляв, не потрібно зараз принижувати, щоб потім була можливість швидко вивести Москву з ізоляції. Він назвав військове вторгнення в Україну "історичною і фундаментальною помилкою" глави Кремля Володимира Путіна.

"Я думаю, і я сказав йому, що він зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, для себе і для історії. Я думаю, що він ізолював себе. Ізолювати себе - це одне, а мати змогу вибратися з цього - важкий шлях", - зазначив Макрон.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що заклики уникати приниження РФ можуть принизити не тільки Францію, але й інші країни, які дотримуються такої ж точно позиції. На думку дипломата, ізоляція Росії принесе мир і врятує життя.

Главред рекомендує: