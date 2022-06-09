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Принижувати Путіна не небезпечно, великий тиск поставить військову машину РФ на коліна - Расмуссен

9 червня 2022, 17:02

Найбільший ризик - затяжна війна, Путін та Росія є експертами в таких конфліктах, сказав Андерс Фог Расмуссен.

Путін Расмуссен
Путін розуміє тільки мову сили і єдності-Расмуссен / Колаж УНІАН, Reuters

Північноатлантичний альянс має допомогти Україні виграти війну з Росією. Для цього потрібно чинити максимальний тиск на Москву, надаючи Києву зброю і посилюючи санкції. Потрібно впровадити ембарго на газ і нафту, щоб поставити військову машину країни-агресора на коліна. Не можна допустити затяжної війни, оскільки в таких конфліктах Путін та Москва є експертами. Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

У інтерв'ю Sky News він розповів про те, що НАТО слід допомогти Україні для її перемоги над Росією. Путін розуміє тільки мову сили і єдності.читайте такожУкраїну вбивають, ми будемо відповідати: Зеленський відповів на заклики Макрона "не принижувати" Росію

"Тому ми повинні продовжувати чинити максимальний тиск на Росію шляхом постачань всієї зброї Україні і припинення торгівлі з Росією", - вважає політик.

За його словами, рішення Євросоюзу заборонити близько 75% імпорту російської нафти є абсолютно правильним кроком. Далі потрібно запустити ембарго на нафту і газ.

"Це поставить військову машину Путіна на коліна", - вважає Рассмуссен.

У відповідь на слова Макрона, який сказав, що принижувати Путіна небезпечно, колишній генеральний секретар НАТО зазначив, що умиротворення диктаторів не призводить до миру. Навпаки, такі прецеденти надихнуть інших диктаторів.

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"Чи небезпечно принижувати Путіна? Ні. Створення прецеденту, згідно з яким агресор може досягти територіальних придбань за допомогою мирної угоди після проведення невиправданої війни, тільки підбадьорить й інших диктаторів. Ось це буде дуже небезпечним сигналом", - пояснив Расмуссен.

Також він додав, що найбільш серйозним ризиком залишається затяжна війна, оскільки "Путін і Росія є експертами в затяжних, тліючих, заморожених конфліктах".читайте такожЛенд-ліз вже на підході: за тиждень-другий Україна отримає зброю, яка потрібна ЗСУ - Жданов

Він додав, що Путін за такого сценарію намагатиметься дестабілізувати і послабити Україну. Щоб цього не допустити, потрібно надати всю зброю, яка необхідна українській армії.

"Я думаю, що метою Путіна може бути продовження дестабілізації і послаблення України за допомогою тривалого конфлікту. Наразі це найбільший ризик, і тому ми повинні поставити всю зброю, яка необхідна Україні", - підкреслив Андерс Фог Расмуссен.

Макрон закликав "не принижувати" Росію

Французький президент Еммануель Макрон раніше сказав, що Росію, мовляв, не потрібно зараз принижувати, щоб потім була можливість швидко вивести Москву з ізоляції. Він назвав військове вторгнення в Україну "історичною і фундаментальною помилкою" глави Кремля Володимира Путіна.

"Я думаю, і я сказав йому, що він зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, для себе і для історії. Я думаю, що він ізолював себе. Ізолювати себе - це одне, а мати змогу вибратися з цього - важкий шлях", - зазначив Макрон.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що заклики уникати приниження РФ можуть принизити не тільки Францію, але й інші країни, які дотримуються такої ж точно позиції. На думку дипломата, ізоляція Росії принесе мир і врятує життя.

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