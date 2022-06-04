"Це Росія принижує себе": Кулеба чітко дав відповідь Макрону

Кулеба і Макрон / Право , president.gov.ua

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що заклики уникати приниження Росії можуть тільки принизити Францію і будь-яку іншу країну, яка до цього закликає.

Таким чином міністр відповів на слова президента Франції Еммануеля Макрона, передає The Guardian.

"Це Росія принижує себе. Нам всім краще зосередитися на тому, як поставити Росію на місце", - запевнив він.

За словами міністра, саме нейтралізація Росії "принесе мир і врятує життя".

Що сказав Макрон

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росію не потрібно принижувати зараз, щоб після завершення війни в Україні можна було вивести її з ізоляції.

"Я думаю, і я сказав йому, що він зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, для себе і для історії. Я думаю, що він ізолював себе. Ізолювати себе - це одне, а змогти вибратися з цього - важкий шлях", - сказав президент Франції.

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