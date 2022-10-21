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"Знищення режиму Путіна – справа росіян": ексдепутат Держдуми пояснив, чому ЗСУ не варто "брати Москву"

21 жовтня 2022, 01:35

У Росії наростають антипутінські настрої. Але якщо ЗСУ перейдуть кордон території РФ, противники Путіна можуть передумати й обернутися проти України.

Илья Пономарев, Владимир Путин, Москва, Кремль
Екс-депутат Держдуми пояснив, чому ЗСУ не варто "брати Москву"/ Главред, УНИАН, скрин

Українські військові завдають значних втрат російським окупантам, які вторгнулися на територію України. І поки бойові дії продовжуються на території нашої держави, серед населення Росії поступово наростають антивоєнні настрої.

Проте якщо українські військові сили перейдуть кордон і перекинуть бойові дії на територію країни-агресорки РФ, та частина російського суспільства, яка була проти війни з нашою державою, може змінити свою думку й обернути свої дії проти України. Про це розповів російський опозиційний політик, який у 2019 році отримав українське громадянство, депутат Держдуми РФ 2007-2016 років Ілля Пономарьов під час чату на Главреді.

Він зазначає, що загалом військові цілі противника потрібно знищувати незалежно від розташування: і ті, які зараз є на території України, і ті, які в Росії. Проте кордон переходити не варто.

"Грубо кажучи, перехід кордону Збройними силами України призведе до того, що російське суспільство, яке, в принципі, налаштоване антивоєнно, почне консолідуватися, побачивши реальну небезпеку, якій потрібно чинити опір. І це не залежить від того, як ми ставимося до Путіна", – зазначає російський опозиційних політик.

За словами Пономарьова, повалення путінського режиму в Росії – це справа самих росіян. І вже зростає кількість тих громадян РФ, які хочуть повалити Путіна.

"Завдання з повалення путінської влади, знищення Путіна і взяття Москви повинні реалізовувати росіяни, а не українці, тим більше, не солдати НАТО. І кількість росіян, які готові цим займатися, досить велика", – зазначає ексдепутат Держдуми Росії.

Раніше Пономарьов розповів, що російський диктатор Володимир Путін може дати наказ бити ракетами не лише по українських теплоелектростанціях. Крім ТЕС, окупанти можуть атакувати мости, будь-які комунікації, лінії зв’язку та енергетичні лінії.

Нагадаємо, за словами Пономарьова, Росія здатна вести затяжну війну проти України до тих пір, поки влада цієї країни ставиться до людей як до гарматного м'яса. Підхід Росії до своїх загарбницьких війн не змінюється ось уже протягом цілих поколінь.

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