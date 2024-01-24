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"Це єдина надія": Дуда та Шольц закликали Захід збільшити допомогу Україні

Руслана Заклінська
24 січня 2024, 19:57
Без американської допомоги Україна не зможе перемогти Росію у війні, а в такому разі РФ нападе на іншу країну.
'Це єдина надія': Дуда та Шольц закликали Захід збільшити допомогу Україні
Президент Польщі та канцлер Німеччини наполягають на збільшенні допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНІАН

Допомога Україні від США є єдиною надією на перемогу у війні з Росією. Якщо РФ переможе, то атакує іншу країну. Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News.

"Україна справді потребує цієї підтримки, адже вони (США - ред.) надають найбільшу допомогу Києву. Ця допомога – це також єдина надія для України перемогти у війні. Тому що без цієї допомоги, я боюся, Росію не здолати", - сказав польський президент.

За словами Дуди, без підтримки США Україні буде надзвичайно важко протистояти Росії. Він також наголосив, що Росія атакує іншу країну у разі перемоги в Україні. Водночас це означатиме розширення війни в Європі.

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"Тому тільки США можуть допомогти уникнути спалаху більшої війни в Європі, надаючи підтримку Україні", - зазначив Дуда.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц зауважив, що виділена Європейським союзом фінансова допомога для України цього року є недостатньою. Він вважає, що ці суми є "недостатньо великими" та закликав країн-партнерів України збільшити оборонну підтримку.

"У зв'язку з цим я якраз проводжу багато телефонних переговорів з моїми колегами та прошу їх робити більше", - сказав Шольц.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що "самовпевнено вважати, що ми можемо робити це в довгостроковій перспективі поодинці". Він вказав на необхідність спільних зусиль та співпраці між державами для ефективної підтримки України.

Допомога Україні

Нагадаємо, Франція виготовить 78 самохідних артилерійських установок Caesar для Збройних сил України. Міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що Україна придбала шість таких установок за власні кошти.

Також Офіс Жозепа Борреля запропонував реформувати Європейський фонд миру та перетворити його на спеціальний військовий фонд для допомоги Україні. Ініціатива передбачає наявні активи фонду та річне поповнення на 5 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років. Кошти використовуватимуть для спільних закупівель зброї та навчання українських військовослужбовців.

Крім цього, Німеччина виділила великий пакет військової допомоги Україні. До нього ввійшли 20 бойових машин Marder, 15 самохідних зенітних установок Gepard, боєприпаси для танків Leopard 1A5, 25 безпілотників-розвідників RQ-35 Heidrun та інше обладнання.

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